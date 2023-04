Jong Utrecht boekt in jubileumwedstrijd voor het eerst in maanden een zege

Maandag, 10 april 2023 om 22:00 • Wessel Antes • Laatste update: 22:03

Jong Utrecht heeft maandagavond een 4-2 zege geboekt op TOP Oss, tijdens de 250ste wedstrijd van het beloftenelftal in het betaald voetbal. Op Sportcomplex Zoudenbalch kwamen de Domstedelingen nog achter door een doelpunt van Justin Mathieu, waarna het tij voor rust razendsnel gekeerd werd. Mees Rijks (penalty), Tobias Augstinus-Jensen en Mees Hilderink (eigen doelpunt) kregen de Utrechtse treffers achter hun naam. Jearl Margaritha zorgde in de blessuretijd van de tweede helft nog voor de 3-2, waarna Jesse van der Haar met een afstandsschot de eindstand bepaalde. Het beloftenelftal van Darije Kalezic is ondanks de zege nog altijd hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie.

Al na acht minuten kwam Oss op voorsprong, toen Mathieu alleen op Jong Utrecht-doelman Kevin Gadellaa afging. De buitenspeler wist de mogelijkheid op heerlijke wijze af te ronden: 0-1. Lang konden de Brabanders daar niet van genieten. Na een late tackle van Hilderink ging de bal op de stip, waarna spits Rijks het klusje met moeite wist te klaren: 1-1. Vervolgens ging het nogmaals fout voor Oss-verdediger Hilderink, die de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman Thijs Jansen werkte: 2-1.

Na een half uur was het Augustinus-Jensen die de wedstrijd in het slot gooide. De winteraanwinst wist Feyenoord-huurling Jansen te verschalken met een schot in de korte hoek. Na rust wist Jansen met een aantal knappe reddingen te voorkomen dat Utrecht meer doelpunten zou maken. Margaritha maakte het in blessuretijd nog spannend door de 3-2 te noteren, maar het elftal van Klaas Wels incasseede vervolgens nog de 4-2 door een heerlijk afstandsschot van Jesse van der Haar. Voor Jong Utrecht betekende dat de eerste overwinning sinds 20 februari van dit jaar, toen NAC Breda met 4-1 werd verslagen.