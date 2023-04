Heerlijke volley helpt Fenerbahçe aan lastige zege op Pirlo’s Karagümrük

Maandag, 10 april 2023 om 21:31 • Wessel Antes • Laatste update: 21:39

Fenerbahçe is er maandagavond in geslaagd om te winnen op bezoek bij Fatih Karagümrük: 1-2. Magomed Ozdoyev was na een blunder van Fenerbahçe-doelman Altay Bayindir verantwoordelijk voor de 1-0, waarna middenvelder Miha Zajc na rust een prachtige gelijkmaker scoorde. In de 78ste minuut knikte Attila Szalai Fener naar drie punten. Daardoor bedraagt het gat met Galatasaray nog altijd vijf punten.

Bijzonderheden:

Bij Fenerbahçe startte Arnhemmer Ferdi Kadioglu in de basis, terwijl Jayden Zwollenaar Jayden Oosterwolde ontbrak vanwege een blessure. Na een afgekeurd doelpunt van middenvelder Willian Arao kwam het elftal van Jorge Jesus in de problemen. Bayindir liet een afstandsschot los, waarna de rebound een koud kunstje was voor Ozdoyev: 1-0. Zajc besloot vlak na rust om uit de lucht direct uit te halen en dat leverde het mooiste doelpunt van de avond op: 1-1. Een kwartier voor tijd kwam de winnende treffer op naam van Szalai. Uit een hoekschop van wonderkind Arda Güler verschalkte de Hongaar doelman Ahmet Sen: 2-1. Daarmee bepaalde hij de eindstand in het nadeel van Andrea Pirlo’s Karagümrük, en blijft de Süper Lig nog enigszins spannend.

?????? 51’ Zajc Karagümrük 1-1 Fenerbahçe pic.twitter.com/ALRlYa372g — Anlik Goller - Süper Lig (@anlikgoller_3) April 10, 2023

Karagümrük - Fenerbahçe 1-2

24’ 1-0 Magomed Ozdoyev

51’ 1-1 Miha Zajc

78’ 1-2 Attila Szalai (assist: Arda Güler)