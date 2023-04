‘Engelse topclub zit bij Bayern München op de tribune voor Ryan Gravenberch’

Maandag, 10 april 2023 om 20:41 • Mart van Mourik

De ontwikkelingen rond Ryan Gravenberch worden nauwlettend in de gaten gehouden door Arsenal, zo schrijft transfermarktexpert Florian Plettenberg maandagavond. De journalist van de Duitse tak van Sky Sports verzekert dat de Londenaren met bovengemiddelde interesse kijken naar de middenvelder van Bayern München, wiens management overigens nog niet benaderd is. Gravenberch had gehoopt op meer speeltijd bij der Rekordmeister en zou niet onwelwillend tegenover een vertrek naar de Premier League staan.

Gravenberch vertrok afgelopen transferzomer voor een bedrag van ruim achttien miljoen euro van Ajax naar Bayern München. Bij de regerend Duits landskampioen maakt de middenvelder vooralsnog geen succesvol seizoen door en Gravenberch steekt zelf ook niet onder stoelen of banken op meer speeltijd te hebben gehoopt. Arsenal bekijkt nu de mogelijkheden om de twintigjarige controleur naar Londen te halen, al zijn de plannen van trainer Thomas Tuchel met Gravenberch doorslaggevend, zo klinkt het.

Afgelopen week was Gravenberch in gesprek met Ajax Showtime openhartig over zijn situatie bij Bayern. “Kritiek laat mij koud. Iedereen heeft er een mening over, maar als ik eerlijk ben interesseert dat mij niet. Ik sta nog steeds achter mijn keuze voor Bayern en heb er absoluut geen spijt van. Ik had zeker gehoopt en ook verwacht dat ik meer zou spelen bij Bayern. Tot nu toe is het niet gelopen zoals verwacht. Voor mij is dat jammer, maar ik ga er goed mee om. In mijn carrière heb ik tot dit seizoen eigenlijk nooit een tegenslag gehad. Voor mij is dit seizoen pas het eerste seizoen waarin ik het lastig heb en weinig aan spelen toekom”, zei Gravenberch.

De concurrentie op het middenveld bij Arsenal is fors, daar Gravenberch onder meer om een plek zal moeten strijden met Martin Ödegaard, Granit Xhaka, Thomas Partey en Jorginho. The Gunners gaan na 30 speelronden nog altijd aan kop in de Premier League met 73 punten, terwijl naaste achtervolger na 29 gespeelde duels een puntentotaal van 67 verzamelde. In 2004 legde Arsenal voor het laatst beslag op de Premier League.