NH Nieuws weet opmerkelijke reden van nieuwe schorsing Bilal Ould-Chikh

Maandag, 10 april 2023 om 20:35 • Wessel Antes

Bilal Ould-Chikh is geschorst door FC Volendam vanwege een oproep op TikTok, zo meldt NH Nieuws maandag. De 25-jarige aanvaller verscheen onlangs in een video op het kanaal van de Jongeren Moskee Roosendaal, waarin hij de jeugd opriep om vrijdagnacht tussen 0.00 uur en 3.00 uur deel te nemen aan een voetbaltoernooi. Ould-Chikh gaf daarnaast aan zelf ook aanwezig te zijn, terwijl FC Volendam op zaterdagavond een uitwedstrijd speelde bij sc Heerenveen (2-1) nederlaag). De buitenspeler ontbrak uiteindelijk in de selectie van trainer Wim Jonk wegens een disciplinaire schorsing.

Volendam zelf wil nog niet reageren op de schorsing van Ould-Chikh. Jonk zelf reageerde wel kort tegenover Het Noordhollands Dagblad. “We hebben van de week maar weer eens een goed gesprek met elkaar en dan zien we daarna wel hoe het verder moet.” De voorhoedespeler uit Roosendaal is voor de derde keer geschorst bij de nummer veertien van de Eredivisie. Eerder dit seizoen had Ould-Chikh een handgemeen met de Duitse assistent-trainer Matthias Kohler.

De oproep van Ould-Chikh is nog altijd te zien op TikTok. “Goedendag broeders en zusters. De Islamitische gemeenschap van Roosendaal is een mooi initiatief gestart. Namelijk een Islamitische begraafplaats waarbij eeuwige rust gegarandeerd kan worden. Daarbij wordt een toernooi georganiseerd op 7 april van twaalf uur ’s nachts tot drie uur ’s nachts, waarbij ikzelf hopelijk ook aanwezig ben. Iedereen is daarbij enorm welkom!” Ook Volendam-spelers Benaissa Benamar en Walid Ould-Chikh deden een oproep, maar zij gaven niet aan zelf aanwezig te zijn tijdens het toernooi.

Ould-Chikh tekende in december 2021 bij Volendam na maanden zonder club te hebben gezeten. Sindsdien kwam de linksbenige buitenspeler in 34 officiële wedstrijden in actie. Daarin was het voormalig toptalent van FC Twente en Benfica goed voor vijf doelpunten en twee assists. In Volendam heeft Ould-Chikh een contract tot medio 2025. De vraag is echter of Jonk, die onlangs bijtekende tot medio 2026, nog toekomst ziet in zijn pupil. Ould-Chikh moet het dit seizoen voornamelijk doen met invalbeurten.