Fabrizio Romano laat naam van Feyenoord-smaakmaker vallen tijdens interview

Maandag, 10 april 2023 om 19:45 • Wessel Antes • Laatste update: 19:56

Manchester United volgt de ontwikkeling van Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü op de voet, zo bevestigt transfermarktexpert Fabrizio Romano maandag in een interview met The United Stand. Volgens de Italiaanse journalist kan de 22-jarige middenvelder rekenen op interesse van meerdere Premier League-clubs. Kökçü ligt in de Kuip nog tot medio 2025 vast. Mogelijk volgt komende zomer een hereniging met zijn boezemvriend Tyrell Malacia in Manchester.

United heeft Kökçü al een lange tijd op de radar staan volgens Romano. “Ze kennen deze speler heel goed. Het is een heel interessante speler, een moderne middenvelder, dus het is ook logisch. Maar niet alleen Manchester United, ook andere Premier League-clubs houden hem in de gaten. De afgelopen maanden hebben clubs uit de Premier League zijn management al benaderd.” Volgens Transfermarkt is de twintigvoudig international van Turkije inmiddels dertig miljoen euro waard, al lijkt Feyenoord te mikken op een hoger bedrag.

Feyenoord is volgens Romano nog niet actief bezig met de verkoop van Kökçü. “Voor zover ik weet zijn er nog geen directe of concrete onderhandelingen. Zo vergevorderd is het nog niet. Feyenoord is nog steeds actief in de Europa League en doet het heel goed in de Eredivisie, dus ze zijn nu ook niet bezig met onderhandelingen. Ook zal het afhangen van het budget van Manchester United. Het zal moeten blijken hoeveel ze willen betalen voor een middenvelder, want de prioriteit ligt bij het aantrekken van een spits. Dat is de situatie op dit moment. Manchester United volgt de speler. Maar niet alleen Manchester United, veel clubs volgen hem. Hij is erg goed, heel talentvol. Maar er speelt nog niks concreets.”

Onder trainer Arne Slot is Kökçü uitgegroeid tot misschien wel de belangrijkste speler van Feyenoord. De rechtspoot speelde ondanks zijn leeftijd al 167 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij goed was voor 32 doelpunten en 26 assists. Kökçü heeft al jaren de uitgesproken voorkeur om de recordverkoop van Feyenoord te worden. Momenteel heeft Luis Sinisterra dat record in handen. De 23-jarige Colombiaan vertrok afgelopen zomer via de voordeur naar Leeds United, dat maar liefst 25 miljoen euro betaalde. Volgens De Telegraaf zaten Liverpool, Newcastle United, Manchester City, Aston Villa, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace en Southampton onlangs op de tribune voor Kökçü. 1908.nl meldde weer dat Benfica-trainer Roger Schmidt een idolaat is van de Haarlemmer.