Ajax Onder 17 wordt compleet afgeslacht: Nordsjaelland wint de Future Cup

Maandag, 10 april 2023 om 17:05 • Wessel Antes • Laatste update: 17:04

Ajax Onder 17 is er niet in geslaagd om de finale van de Future Cup te winnen. Op Sportpark De Toekomst was FC Nordsjaelland met 0-3 te sterk. Het elftal van trainer Yuri Rose had simpelweg niets in te brengen tegen de Denen, die de afgelopen dagen sowieso al een sterke indruk achterlieten. Doelpunten van Balder Magui, Prince Amoako en Oliver Bødker deden de Amsterdammers uiteindelijk de das om.

Al in de eerste minuut had Kayden Wolff zijn elftal een grote dienst kunnen bewijzen. De zestienjarige aanvaller werd door Don O’Neil op prachtige wijze alleen voor Nordsjaelland-keeper Lucas Martin gezet, maar zag zijn inzet via de sluitpost op de paal belanden. Aan de andere kant was het wel snel raak. Uit een goede voorzet van Issaka Seidu kon spits Balder Magui de bal bij de tweede paal vrij inlopen: 0-1. Vervolgens was het de beurt aan Nordsjaelland-smaakmaker Amoako. De buitenspeler ontving de bal, draaide makkelijk weg, om vervolgens op fraaie wijze de verre hoek te vinden: 0-2.

Nog voor rust kreeg Ajax de genadeklap uitgedeeld. Na een goed getrapte hoekschop was het Bødker die doelman Tommy Setford met zijn hoofd wist te verschalken: 0-3. Nooit eerder wist een club in de finale van de Future Cup drie treffers te maken, maar Nordsjaelland kreeg dat in 26 minuten voor elkaar. In het tweede bedrijf wisten de Amsterdammers het tij niet meer te keren. Met name de frustratie bij Wolff viel daarbij op. Rose wisselde hem in de 36ste minuut, waarna hij zichtbaar teleurgesteld plaatsnam op de bank.

Met de Belgische YouTube-sensatie Rayane Bounida als invaller hoopte Rose er nog een wedstrijd van te maken. Echt Amsterdams gevaar bleef echter uit, waardoor Future Cup-debutant Nordsjaelland direct een eindzege kan bijschrijven. Bij Ajax Onder 17 zal men terugkijken op een tegenvallende finale, daar het krachtsverschil met de Denen behoorlijk groot was. Maandag zal de prijs voor beste speler nog uitgereikt worden, die in het verleden gewonnen werd door onder meer Abdelhak Nouri, Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch. Borussia Mönchengladbach-spits Winsley Boteli mag zich topscorer noemen en ontvangt de Noah Gesser-trofee voor zijn vier doelpunten.