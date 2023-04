Frenkie de Jong nog altijd niet inzetbaar; Ansu Fati keert terug in de basis

Maandag, 10 april 2023 om 19:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:40

De opstelling van Barcelona voor het LaLiga-duel met Girona is bekend. Trainer Xavi kiest ervoor om zijn ploeg op meerdere posities te wijzigen ten opzichte van de verloren return in de halve van finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid (0-4). Ansu Fati keert terug in de basis, terwijl de geblesseerde Frenkie de Jong nog altijd niet inzetbaar is. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Spits Robert Lewandowski wordt geflankeerd door Raphinha (rechts) en Ansu Fati (links). Het middenveld bestaat ditmaal uit Sergi Roberto, Sergio Busquets en Gavi. De geblesseerde Andreas Christensen wordt centraal achterin vervangen door Eric García, waardoor Marcos Alonso genoegen moet nemen met een plek op de bank. Het centrum wordt gecompleteerd door Ronald Araújo, terwijl Jules Koundé en Alejandro Baldé de vleugelverdedigers van dienst zijn. Onder de lat staat Marc-André ter Stegen geposteerd.

Barcelona zag woensdag zijn kans op de dubbel in rook opgaan na de 0-4 nederlaag in de beker tegen Real Madrid. Toch was er ook goed nieuws te melden, daar Real zaterdag in LaLiga verloor van Villarreal (2-3). Barcelona kan zodoende het gat met de Madrilenen vergroten tot vijftien punten. Xavi kan tegen Girona geen beroep doen op Andreas Christensen, Pedri, Ousmane Dembélé en Frenkie de Jong. Een tegenvaller, daar de drie laatstgenoemden in het klassement horen van spelers die de meeste kansen hebben gecreëerd voor Blaugrana in LaLiga. De voortekenen zijn uitstekend: nooit eerder verloren de Catalanen van Girona. Tijdens de eerdere ontmoeting dit seizoen zorgde Pedri voor het enige doelpunt: 0-1.

Girona kent een uitstekend seizoen en is zeven punten verwijderd van de nummer achttien, Valencia. Girona won liefst vier van zijn laatste acht wedstrijden, waardoor de ploeg van trainer Michel keurig elfde staat. Clublegende Cristhian Stuani, met 114 treffers de topscorer aller tijden van los Blanquivermells, tekende in de vorige speelronde tegen Espanyol vlak voor tijd voor de winnende 2-1. De pas negentienjarige Arnau Martínez zorgde via een prachtige volley voor de openingstreffer. De rechtsback maakt indruk en heeft zich in de kijker gespeeld bij onder meer Barcelona. “Hij is een interessante speler, draait een geweldig seizoen en daar ben ik erg blij om”, hield Xavi zondag nog de kaarten tegen zijn borst.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, García, Baldé; Sergi Roberto, Busquets, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati.