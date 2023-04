Ruziënde NEC’ers zijn het na afloop nog steeds oneens: ‘Ik heb volledig gelijk’

Maandag, 10 april 2023 om 16:30 • Bart DHanis • Laatste update: 16:27

NEC-aanvallers Landry Dimata en Elayis Tavsan hebben het zondagmiddag tijdens het duel met FC Emmen (0-0 gelijkspel) aan de stok gekregen met elkaar. Tavsan ging op het Emmen-doel af en kon de bal klaarleggen voor Dimata, die er niet per se beter voor stond, maar ging voor eigen succes. De poging ging echter ruim over het doel en het resulteerde in een ruzie tussen de twee aanvallers. Teamgenoten Joris Kramer en Ibrahim Cissoko moesten tussenbeide komen.

Aanvoerder Schöne liet na afloop voor de camera bij ESPN zijn onvrede blijken. “Heel erg balen. Dit hoort niet. Zoiets mag sowieso niet onderling. Ik kreeg het niet mee in het veld, maar als je hem breed kan leggen, leg je hem breed. Het is duidelijk dat dit niet oké is. Je moet elkaar dingen ook gunnen. We willen graag de play-offs voor Europees voetbal in. Wanneer we scoren, dan worden we er allemaal beter van."

Hoofdrolspeler Dimata vindt zelf zijn woedeaanval wel te rechtvaardigen. “Ik heb volledig gelijk. Voetbal gaat over keuzes maken. Als je hem af kan spelen naar iemand die in betere positie staat moet je dat doen. Als je zelf schiet, moet je ook scoren. Dat was nu niet het geval. Soms moet je mensen wakker schudden, zodat diegene begrijpt waar het om gaat”, zei de Belgische spits na afloop van het duel tegenover De Gelderlander.

Passes/voorzetten van Elayis Tavsan naar Landry Dimata in de laatste tien Eredivisie-duels: Feyenoord - 1 Sparta - 0 SC Cambuur - 0 Excelsior - 0 FC Volendam - 3 Ajax - 0 FC Utrecht - 1 RKC Waalwijk - 0 PSV - 0 FC Emmen - 1 — Bart Frouws (@bartf) April 9, 2023

NEC-trainer Rogier Meijer was niet blij met het akkefietje tussen zijn spelers, maar vindt het incident een storm in een glas water. “We willen winnen en daarvoor moet je soms over het randje gaan, maar dit bevalt me niet. We moeten wel ten alle tijden respect voor elkaar houden, maar we moeten het incident ook niet overdrijven”, aldus de oefenmeester voor de camera van ESPN.