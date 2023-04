Den Bosch heeft beet en stelt trainer met ervaring in Conference League aan

Maandag, 10 april 2023 om 15:12 • Bart DHanis • Laatste update: 15:20

FC Den Bosch heeft de Pool Tomasz Kaczmarek aangesteld als nieuwe trainer, zo maakt de club maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. Het contract van de pas 38-jarige oefenmeester gaat per direct in. Hij heeft getekend voor de komende twee seizoenen. Eerder was Kaczmarek trainer van onder meer Lechia Gdansk, Fortuna Keulen en Stuttgarter Kickers. Ook was hij assistent-trainer bij de nationale ploeg van Egypte.

Vorig seizoen wist de kersverse Den Bosch-trainer zelfs Europees voetbal te halen met Lechia Gdansk. Hij eindigde als vierde in de Poolse competitie en kwalificeerde zich zo voor de voorrondes van de UEFA Conference League. In de eerste ronde was zijn ploeg met 6-2 te sterk voor het Noord-Macedonische Akademija Pandev. Het Europese avontuur van Kaczmarek strandde echter al toen in de tweede ronde Rapid Wien met 2-1 te sterk bleek. Kaczmarek begon dit seizoen echter niet goed en werd in september 2022 na een reeks tegenvallende resultaten de deur gewezen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Yousuf Sajjad, technisch manager bij de Bosschenaren, is de Poolse trainer precies wat Den Bosch nodig heeft. “Kaczmarek heeft laten zien succesvol te kunnen werken bij teams op verschillende niveaus, zowel als assistent- en als hoofdtrainer. Hij heeft gewerkt in verschillende landen en heeft ervaring in het managen van grote persoonlijkheden, maar ook in het bijdragen aan de ontwikkeling van jeugdspelers richting het eerste elftal. Een van de criteria in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer was dat diegene het project begrijpt, weet wat er moet gebeuren en welke fases we gaan doorlopen. In eerste instantie om stabiel te worden, te bouwen en door te groeien. Hij voldoet aan onze eisen. We kijken ernaar uit om samen te starten.”

Den Bosch staat momenteel negentiende in de Keuken Kampioen Divisie en zit sinds het begin van vorige maand zonder trainer. De club uit Noord-Brabant ontsloeg toenmalig trainer Jack de Gier na de ongelofelijke nederlaag tegen PEC Zwolle. De Bosschenaren verloren met maar liefst 13-0 in het MAC3PARK Stadion. De Gier zou na dit seizoen al stoppen in De Vliert, maar kreeg dus al eerder zijn congé.