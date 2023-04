Kenneth Perez bewierookt ‘een hele fijne speler’ na omzetting bij Ajax

Maandag, 10 april 2023 om 14:43 • Guy Habets

Kenneth Perez hoopt dat Ajax de komende weken vaker met Steven Berghuis als rechtsbuiten gaat spelen. De analist van ESPN liet tijdens Dit was het Weekend weten dat hij tijdens de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (4-0) genoten heeft van de Apeldoorner. "Ik vind dat hij nu natuurlijker oogt en hier gewoon beter speelt."

Mohammed Kudus raakte midweeks tijdens de met 1-2 gewonnen bekerklassieker in De Kuip geblesseerd en moest de thuiswedstrijd tegen Fortuna aan zich voorbij laten gaan. Berghuis pakte die rol op en deed dat volgens Perez uitstekend. "Het is een hele fijne speler als rechtsbuiten", zo klinkt het. "Hij had bij Ajax eerst een beetje pech dat Antony daar stond en nu Kudus, maar ik vind dat Berghuis natuurlijker oogt en gewoon beter speelt als buitenspeler. Je ziet ook dat hij vaker in de zestien komt en daar is hij toch handiger."

Perez vraagt zich wel af wat er gaat gebeuren als Kudus weer terugkeert. Het samenspel tussen de Ghanees en Berghuis in de opstelling zoals die gewoonlijk gehanteerd wordt, met Kudus op rechtsbuiten en de voormalig Feyenoorder op 10, is volgens de Deen niet overtuigend. "Berghuis kan in de zestien de ruimte zoeken en daarin opduiken, maar tijdens het samenspel met Kudus zou hij dat af kunnen wisselen. Dat zie je alleen niet, want Berghuis staat vaak te ver van Kudus af en komt dan de bal halen."

Karim El Ahmadi, die ook als analist aan tafel zat, denkt wel dat trainer John Heitinga goed moet nadenken voor hij Berghuis vaker als rechtsbuiten opstelt bij Ajax. "Als je dat veel gaat doen, dan moet je wel meer diepgang in je ploeg hebben. Dat heeft Ajax nu niet. Dusan Tadic en Kudus komen in de bal en Steven Bergwijn gaat ook niet diep. Voor Berghuis is het juist heerlijk als je jongens hebt die dat wel doen. Dat hebben we kunnen zien met Quincy Promes, die dat heel goed deed in het samenspel met Hakim Ziyech als rechtsbuiten."