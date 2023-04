Dit is waarom de blessure van Kudus een geluk bij een ongeluk is voor Ajax

Maandag, 10 april 2023 om 15:00 • Laatste update: 14:18

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit speelronde 28 in cijfers.

De strijd om plek twee lijkt een stuk spannender te gaan worden dan het gevecht om de landstitel. Ajax en PSV staan ook na deze speelronde gelijk in punten, boekten allebei een ruime overwinning (beiden 4-0) en werken langzaam maar zeker toe naar hun ontmoeting in competitieverband in het Philips Stadion én de bekerfinale van een week later. Op dit moment lijkt Ajax er iets beter voor te staan, daar de Amsterdammers midweeks eindelijk een topwedstrijd wonnen en een paar dagen later alweer een frisse indruk maakten tegen Fortuna. PSV had ondertussen alle moeite met Spakenburg en kwam zaterdagavond vooral voor rust goed weg tegen Excelsior.

Ajax is sinds lange tijd niet zo dreigend geweest

De blessure van Mohammed Kudus, die midweeks tegen Feyenoord naar zijn hamstring greep, leek een slecht teken voor Ajax. Dat bleek echter een geluk bij een ongeluk te zijn, want met Steven Berghuis op rechtsbuiten begon het plots te lopen. Maar liefst 87 keer werd de bal in het vijandelijke strafschopgebied beroerd door een Ajacied en dat lukte geen enkele ploeg in de Eredivisie in de afgelopen twaalf jaar vaker dan Ajax zelf, dat het slechts één keer beter deed. Ondertussen kreeg Fortuna sinds de promotie in 2018 nog nooit zo veel corners tegen en werden er slechts twee keer meer schoten tegen geïncasseerd dan afgelopen zondag. Ook dat zegt genoeg.

Ruud van Nistelrooij heeft het defensief beter op orde dan Roger Schmidt

André Ramalho, Jordan Teze, Armando Obispo en Olivier Boscagli maakten dit seizoen allemaal wel een keer deel uit van het defensieve blok van PSV en speelden ook vorig seizoen al in het Philips Stadion. Jarrad Branthwaite kwam er in de zomer bij en lijkt een cruciale aankoop te zijn voor de Eindhovenaren. Of was het aanstellen van Van Nistelrooij gewoon een goede zet? De Brabanders hielden zaterdag tegen Excelsior voor de negende keer dit seizoen de nul en dat is nu al net zo vaak gelukt als in het hele vorige seizoen. Voormalig spits Van Nistelrooij heeft een stabielere verdediging weten neer te zetten dan dat Schmidt dat deed.

Een winstreeks als de huidige is Feyenoord al jaren niet meer gegeven

Thuis winnen van RKC Waalwijk was een zekerheidje voor Feyenoord. Dit seizoen leveren de wedstrijden tegen de ‘kleintjes’ immers bijna nooit problemen op voor de formatie van Arne Slot en dus was ook de nummer negen van de Eredivisie geen partij voor de aanstaand kampioen. De 5-1 zege betekende alweer de achtste competitiezege op rij voor Feyenoord, iets dat al bijna vijf jaar niet meer lukte. De absolute uitblinker was, zoals wel vaker in de afgelopen weken, Santiago Giménez. De Mexicaanse spits scoorde in zijn laatste zes officiële wedstrijden voor Feyenoord en daarmee werd hij de derde speler van de Stadionclub die dat voor elkaar bokste in de afgelopen tien jaar.

Uitgelicht: een masterclass in de Grolsch Veste

De ploeg die dit weekend misschien wel de beste indruk maakte, was FC Twente. Natuurlijk waren de spelers van SC Cambuur al gauw rijp voor de slacht en leek niemand bij de ploeg van trainer Sjors Ultee in een goed resultaat te geloven, maar dat was ook te danken aan het uitstekende spel van de Tukkers. In de eerste helft liet de thuisploeg bijvoorbeeld maar liefst 21 doelpogingen noteren: een aantal dat alleen Ajax in de afgelopen twaalf jaar wist aan te tikken. Dat dat thuis gebeurde, is geen verrassing. Twente pakte in eigen stadion al 36 punten en dat is het hoogste aantal sinds het seizoen 2010/11, toen de club tweede werd en veertig punten in Enschede wist te houden.