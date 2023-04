Bizarre penalty voor het Antwerp van Van Bommel is ‘bewijs’ voor complottheorie

Maandag, 10 april 2023 om 14:10 • Bart DHanis • Laatste update: 14:11

Royal Antwerp is zondagmiddag heel goed weggekomen in de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. De ploeg van Mark van Bommel won de wedstrijd in het Bosuilstadion met 2-1 door een late strafschop van Toby Alderweireld, maar die strafschop kwam op bijzonder discutabele wijze tot stand. Dat leidt tot veel ophef in België.

Cercle staat momenteel op de tiende plaats in de Jupiler Pro League en kwam zelfs op voorsprong bij titelkandidaat Antwerp. Dino Hotic maakte er in de eerste helft 0-1 van. Na rust had Cercle zelfs het betere van het spel en leek de club uit Brugge lange tijd op een overwinning af te stevenen. Twintig minuten voor tijd kwam de thuisploeg echter alsnog op gelijke hoogte. Boris Popovic probeerde een hoekschop op de lijn weg te werken, maar schoot de bal in eigen doel: 1-1. Tien minuten voor tijd kreeg Antwerp ook nog een strafschop na hands van Thibo Somers en over die beslissing is naderhand veel commotie ontstaan. Somers lijkt immers heel weinig aan die handsbal te kunnen doen.

???De bal gaat op de stip na een VAR-interventie! ????? #ANTCER pic.twitter.com/AieQQabAlT — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 9, 2023

Carlos Avina, technisch directeur bij Cercle, liet na afloop zijn onvrede blijken tegenover het Belgische Nieuwsblad. “Het lijkt echt wel alsof ze ons niet bij de eerste acht en bij de Europese play-offs willen hebben. Wij kunnen dit echt niet aanvaarden. We hebben altijd geprobeerd om rustig te blijven en het debat aan te gaan, maar nu is de maat vol. We zijn hier ziek van, we voelen ons geflikt en zullen zeker onderzoeken of we hier nog iets tegenin kunnen brengen.” Dat Avina denkt aan een complot tegen Cercle, is niet zo raar. In heel Europa kreeg geen enkele club vaker een strafschop tegen dit seizoen dan Groen-Zwart: maar liefst veertien keer.

Niet alleen Avina was vol ongeloof na de gegeven strafschop. Ook 'aanstichter' Somers was het oneens met de VAR-beslissing. “Er is duidelijk nog veel werk voor de arbitrage. Het is zuur, maar dit is blijkbaar het lot van de kleinere ploegen. Het ging om een afvallende bal, ik maakte me breed en wist niet eens waar de bal was. Er was zelfs niemand bij Antwerp die om een penalty vroeg, maar plots kwam die VAR op de proppen. Ik heb nog aan de scheidsrechter gevraagd of het wel in het zestienmetergebied was. Hij antwoordde dat hij geen keuze had, maar wat hij daar precies mee bedoelde, snapte ik evenmin.”