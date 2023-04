PSV gaat dankzij clubicoon een nieuwe buitenlandse samenwerking aan

Maandag, 10 april 2023 om 13:17 • Guy Habets

PSV gaat een samenwerking aan met Jeonbuk Hyundai Motors uit Zuid-Korea. Dat bevestigde Ruud van Nistelrooij, de trainer van de Eindhovenaren, zaterdagavond na afloop van de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Excelsior. De brug tussen de twee clubs wordt geslagen door Ji-Sung Park, de voormalig middenvelder van PSV die nu directeur is van de Koreanen.

Park was zaterdag aanwezig in het Philips Stadion om zijn oude club weer eens te bezoeken en te proosten op de aanstaande samenwerking. Dat deed hij met Joost de Wit, die namens PSV betrokken ws bij de totstandkoming van de alliantie. Het is de bedoeling dat er uitwisselingsprojecten in de jeugdopleiding plaats gaan vinden, waardoor trainers en spelers aan andere trainingsmethodes kunnen ruiken, en dat er ook samengewerkt wordt op de transfermarkt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV werkt op deze manier met meer buitenlandse clubs samen. Zo hebben de Eindhovenaren zicht op de markt in Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten en nu zal men zich dus ook actiever gaan bezighouden met de situatie in Zuid-Korea. Jeonbuk Hyundai Motors is de huidige nummer zeven van de Koreaanse K-League en heeft met André Luis, Gustavo en Rafael Silva drie Brazilianen onder contract staan. Naast een Japanse middenvelder bestaat de rest van de selectie uit Koreanen.

Dat de club van Park juist de samenwerkingspartner van PSV wordt, is geen toeval. De voormalig middenvelder groeide in het Philips Stadion al snel uit tot publiekslieverling toen hij in 2002 de overstap maakte vanuit Azië en verdiende in drie seizoenen een transfer naar Manchester United. In zijn vaderland is Park, die onder bondscoach Guus Hiddink de halve finale van het WK in 2002 in eigen land haalde, een van de grootste voetballers ooit.