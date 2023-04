Valencia en Justin Kluivert krijgen heel slecht nieuws in degradatiestrijd

Maandag, 10 april 2023 om 12:55 • Bart DHanis • Laatste update: 13:05

Justin Kluivert is een aantal weken niet inzetbaar voor zijn club Valencia, zo melden verschillende Spaanse media maandagochtend. De Nederlandse vleugelaanvaller viel afgelopen zondag uit met een hamstringblessure tijdens de degradatiekraker tegen UD Almería (2-1 nederlaag). De van AS Roma gehuurde voorhoedespeler is met vijf doelpunten in 21 wedstrijden een van de weinige lichtpuntjes bij Valencia dit seizoen.

Kluivert begon goed aan de wedstrijd tegen Almería. De 23-jarige aanvaller versierde na twintig minuten spelen een strafschop, maar deze werd door de VAR teruggedraaid. Ook liet Kluivert zich gelden met enkele flitsende acties en testte hij Almería-doelman Fernando Martínez met een aantal gevaarlijke schoten op doel. Een paar minuten voor rust sloeg het noodlot echter toe voor de voormalig Ajacied. Hij moest met een hamstringblessure het veld verlaten.

???? ???? ???? Justin Kluivert eraf met een blessure ??

De Nederlander moet het veld tegen Almería vroegtijdig verlaten door een, zo lijkt het, vervelende blessure ??#ZiggoSport #LaLiga #VCFDNA pic.twitter.com/Im4T83cAJf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2023

Na rust schoot Almería uit de startblokken. Met iets minder dan zestig minuten op de klok stond de thuisploeg met 2-0 voor. Valencia deed nog wel iets terug, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam de club uit de sinaasappelstad niet. Door het verlies staat Valencia achttiende en dat zou aan het einde van de rit directe degradatie naar de Segunda betekenen. Almería wipt dankzij de overwinning over Valencia heen en staat nu zestiende.

Volgens Valencia-trainer Rubén Baraja is het uitvallen van Kluivert een flinke aderlating. “Het is balen dat hij er een tijd uit ligt, want hij is een van onze belangrijkste spelers.” Vorige maand berekende het Spaanse Marca dat Kluivert niet een van de, maar dé belangrijkste speler is van Los Che dit seizoen. De krant telde uit dat Kluivert dit seizoen met zijn tot dan toe vier gemaakte doelpunten al vijf punten had gepakt voor Valencia en bestempelde hem tot de 'meest beslissende speler' in de selectie van Baraja.