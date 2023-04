Withete Ronaldo uit frustraties richting tegenstander na duur puntenverlies

Maandag, 10 april 2023 om 12:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:43

Al-Nassr heeft zondag duur puntenverlies geleden in de strijd om de Saudische landstitel. Op bezoek bij Al-Fayha bleef de ploeg van Cristiano Ronaldo steken op een doelpuntloos gelijkspel. Na afloop ging het echter vooral over de grote frustratie bij de Portugese sterspeler. Ronaldo ergerde zich mateloos aan het tijdrekken van de tegenstander.

Ronaldo was witheet door het gelijkspel tegen Al-Fayha. Na het laatste fluitsignaal toonde hij zijn irritatie richting tegenstander, die volgens hem veel te veel aan tijdrekken deden. “Jullie willen niet spelen”, beet hij de spelers van Al-Fayha toe alvorens hij boos de kleedkamer opzocht. Eerder in het duel was ook te zien hoe Ronaldo naar de spelers van de tegenpartij gebaarde om hun mond te houden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 38-jarige aanvaller was de eerste die het speelveld verliet, terwijl de rest van de ploeg en trainer Rudi García de handen van de tegenstander schudden en afscheid namen van de fans. Het is niet de eerste keer dat Ronaldo boos het veld verlaat sinds zijn transfer naar Al-Nassr. Ronaldo toonde zijn frustraties eerder ook al door tegen flesjes water te schoppen en weg te stormen nadat zijn ploeg vorige maand met 1-0 werd verslagen door Al-Ittihad. Ook kreeg hij het al eens aan de stok met een scheidsrechter.

Door de remise bedraagt de achterstand van Al-Nassr op koploper Al-Ittihad momenteel drie punten. Ronaldo was sinds zijn veelbewogen transfer naar Saudi-Arabië goed voor elf treffers. De voorbije weken wist hij echter weinig indruk te maken. Zo bleef hij tijdens de eerste drie duels in maart droog staan. Tegen laagvlieger Al-Adalh was Ronaldo begin deze maand wel tweemaal trefzeker.