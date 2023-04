Erik ten Hag kan het ongelijk van Rafael van der Vaart nu aanstippen

Maandag, 10 april 2023 om 11:23 • Guy Habets • Laatste update: 11:24

Erik ten Hag is naar aanleiding van de met 2-0 gewonnen competitiewedstrijd van Manchester United tegen Everton zeer tevreden over Harry Maguire. De centrumverdediger, die in het verleden vaker wel dan niet beschimpt werd als hij weer een fout maakte, speelde een prima wedstrijd en was volgens Ten Hag 'een andere speler' dan eerst.

United won met 2-0 van the Toffees dankzij goals van Scott McTominay en Anthony Martial, maar Ten Hag wilde ook een lans breken voor Maguire. De verdediger stond weer eens in de basis en liet zien waarom. "Hij domineerde en dicteerde", zo was het oordeel van de Nederlandse manager. "Dit is absoluut een andere Harry Maguire dan ik in de eerste weken en maanden van het seizoen heb gezien."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ten Hag kon makkelijk opsommen welke kwaliteiten Maguire heeft en wat hij bij kon dragen tegen Everton. De Tukker liet hem dan ook negentig minuten staan. "Hij neemt heel veel initiatief, is de baas over zijn tegenstander, stapt in wanneer het moet en speelt de juiste pass op het juiste moment. Al met al was dit gewoon een geweldige wedstrijd van hem."

Maguire stond in Engeland al bekend als een verdediger die veel fouten maakte en ook in Nederland sijpelde dat door. In oktober 2022 vertelde Rafael van der Vaart bijvoorbeeld dat hij nooit meer is gevraagd om de analyse te verzorgen bij Sky Sports, omdat hij zich in het verleden te negatief uitliet over de centrumverdediger. “Als ik op zondag bij een amateurclub ga kijken, vind ik er zo drie die dit ook kunnen”, zei de analist onder meer.