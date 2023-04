Slot dient Driessen van repliek: ‘Nodig je uit om vaker te komen kijken'

Maandag, 10 april 2023 om 11:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:21

Arne Slot is van mening dat er af en toe meer sfeer in De Kuip mag zijn. De trainer van Feyenoord werd op de persconferentie na afloop van de ruime zege op RKC Waalwijk (5-1) door Valentijn Driessen andermaal gevraagd naar het aansteker-incident van afgelopen woensdag. De chef voetbal van De Telegraaf stelde dat het weleens lekker is dat er tegen RKC geen sprake was van vuurwerk, fakkels, rookbommen en spreekkoren.

“Ik zou je uitnodigen om vaker onze wedstrijden te komen bekijken", antwoordde Slot lachend. “Jij komt vaak bij Europese wedstrijden en dan zie je inderdaad vuurwerk. Maar ik denk vaak genoeg voor een thuiswedstrijd - zeker op een zondagmiddag - het ‘tututu-liedje’ (Super Feyenoord, red.) moet even ingezet worden zodat we het een beetje op gang krijgen.”

"Het is zeker niet zo dat er bij deze club elke thuiswedstrijd vuurwerk en gekkigheid is”, geeft Slot aan. Maar bij Europese wedstrijden over het algemeen wel. Bij deze geef je me dan ook de kans om een oproep te doen dat we dat aankomende donderdag zeker niet nodig hebben. Maar de steun van vandaag wel." Feyenoord wacht midweeks het heenduel in de kwartfinale van de Europa League met AS Roma.

Slot gaf aan uit te kijken naar de dubbele ontmoeting met de ploeg van trainer José Mourinho. De trainer stak niet onder stoelen of banken revanche te willen nemen voor de verloren Conference League-finale, al benadrukte hij dat de spelers op dit podium geen extra prikkel nodig hebben. “We hebben de afgelopen weken een druk programma gehad, dus we hebben nog niet naar Roma gekeken. Vanaf morgen (maandag, red.) zal ik er heel druk mee zijn”, aldus de keuzeheer.