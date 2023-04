Heitinga looft ‘vrij onbekende’ Ajacied: ‘Hij is een optie voor de bekerfinale’

Maandag, 10 april 2023 om 10:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:34

John Heitinga sluit niet uit dat hij tijdens de finale van de TOTO KNVB Beker met Florian Grillitsch in de basis begint. De Amsterdammers nemen het op 30 april op tegen PSV, maar kunnen in de eindstrijd niet beschikken over de geschorste Kenneth Taylor. Voor Heitinga is de Oostenrijkse middenvelder hierdoor ‘zeker een optie’.



Grillitsch stond zondag tijdens de 4-0 zege op Fortuna Sittard voor het eerst sinds 1 oktober 2022 weer eens in de basis bij Ajax. Op de afsluitende persconferentie verklaarde Heitinga zijn opvallende keuze. “We hadden tegen Fortuna meerdere opties. Alleen tegen een tegenstander met een compacte organisatie die veel op eigen helft staat, heb je een voetballer nodig die het spel kan verplaatsen en verdelen.”

Heitinga begrijpt dat Grillitsch voor velen nog een ‘vrij onbekende’ speler is. “Maar wij zien hem op de training en daar maakt hij een heel goede indruk. Daarom hebben we hem opgesteld. Hij is sterk in het positiespel en heeft geen stress aan de bal.” Grillitsch is volgens de trainer van Ajax ook zeker een optie voor de bekerfinale tegen PSV. “Daar kijken we naar. Helaas kunnen we geen oefenwedstrijden spelen, omdat er om de drie dagen een wedstrijd op het programma staat. Daarom was er geen mogelijkheid om hem aan het werk te zetten.”

Kritiek

De tafel bij Dit was het Weekend concludeerde dat Grillitsch een zeer ongelukkige wedstrijd tegen Fortuna speelde. In het praatprogramma van ESPN worden beelden getoond van de middenvelder van Ajax die opvallend veel balverlies leed. “Dit ziet er bijna uit alsof hij gek geworden is, of niet?”, riep presentator Jan Joost van Gangelen na het zien van de compilatie van het optreden van Grillitsch. Tafelgenoot Kenneth Perez sloot zich aan bij zijn collega. “Ik denk niet dat zijn zaakwaarnemer deze beelden opstuurt naar andere clubs. Het leek er ook wel gewoon op dat het te snel ging voor hem.”