VZ Team van de Week: Ajax en FC Twente zijn de absolute hofleveranciers

Maandag, 10 april 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:03

Speelronde 28 van de Eredivisie zit erop. De strijd om plek twee gaat definitief uitgevochten worden door Ajax en PSV, daar die twee ploegen hun wedstrijden simpel wonnen en AZ in eigen huis onderuit ging tegen Sparta Rotterdam (0-1). Ondertussen rekende Feyenoord in eigen huis af met RKC Waalwijk en is het aftellen naar de titel begonnen voor de Rotterdammers. Dit zijn de uitblinkers van deze week!

De supporters van Ajax hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk swingden de Amsterdammers weer eens als vanouds. Dat gebeurde aan de hand van Steven Berghuis, die twee keer scoorde én twee assists liet noteren. Daarmee werd de Apeldoorner de zevende Ajacied sinds 1999 die dat voor elkaar kreeg in een wedstrijd. Daarnaast trof Berghuis voor de vijfde keer dit seizoen doel van buiten het strafschopgebied en dat deed alleen Orkun Kökçü hem na. Berghuis kon ook schitteren omdat de regerend landskampioen de zaak achterin dichthield. Dat was dan weer te danken aan Edson Álvarez en Jorge Sánchez, het Mexicaanse blok bij Ajax. Zij verdienen een plekje in het Team van de Week van Voetbalzone.

Uitgelicht:

De absolute uitblinker van het weekend stond op het veld in het Philips Stadion. Wie denkt dat het hier om Xavi Simons gaat, komt bedrogen uit en heeft vooral de statistieken van Érick Gutiérrez niet gezien. De controleur uit Mexico was tijdens de wedstrijd tegen Excelsior (4-0) de speler met de meeste schoten (vier), balcontacten (118), succesvolle passes (84), gewonnen duels (twaalf), balheroveringen (tien) én gewonnen tackles (vier). Daarbij maakte Gutiérrez ook nog eens een doelpunt en dus staat hij, samen met vaste gast Simons, in het sterrenelftal van deze speelronde.

Gijs Smal verdiende zijn plekje in dat team ook dubbel en dwars. De linksback van FC Twente leverde tijdens de 4-0 thuiszege op SC Cambuur maar liefst drie assists af en werd daarmee de eerste speler sinds Hakim Ziyech in 2015 die dat klaarspeelde in een Twente-shirt. Sydney van Hooijdonk, de spits van sc Heerenveen, presteerde ondertussen nog iets uniekers. Hij scoorde voor de vijfde keer op rij in competitieverband en werd daarmee de jongste speler van de Friezen die dat deed sinds Michael Bradley in 2008 (!). Van Hooijdonk scoorde zelfs twee keer tegen FC Volendam (2-1) en staat nu op dertien treffers dit seizoen, maar een minder dan Eredivisie-topscorers Anastasios Douvikas en Simons.

Het Team van de Week van VZ: Nick Olij (Sparta Rotterdam); Jorge Sánchez (Ajax), Edson Álvarez (Ajax), Gijs Smal (FC Twente); Érick Gutiérrez (PSV), Michel Vlap (FC Twente), Xavi Simons (PSV); Steven Berghuis (Ajax), Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen), Santiago Giménez (Feyenoord), Václav Cerny (FC Twente).