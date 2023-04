Belg moet vrezen voor zelfde lot als Jans: MLS start onderzoek naar racisme

Maandag, 10 april 2023 om 09:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:24

De Major League Soccer (MLS) heeft een onderzoek geopend naar een vermeend racistische opmerking van Dante Vanzeir. De aanvaller van New York Red Bulls zou zich tijdens het competitieduel met San Jose Earthquakes (1-1) racistisch hebben uitgelaten. Vanzeir kwam begin februari voor vijf miljoen euro over van Union Sint-Gillis en maakte afgelopen weekend zijn basisdebuut.

Vroeg in de tweede helft zou Vanzeir iets hebben geroepen naar tegenstander Jeremy Ebobisse. Na afloop van het duel gaf de aanvaller van de Earthquakes aan dat het om het n-woord ging, al liet hij weten dat het vermoedelijk niet richting hem was. Vooral Jamiro Monteiro, voormalig middenvelder van Heracles Almelo, was erg ontdaan. De spelers van San Jose dreigden van het veld te stappen, echter werd de wedstrijd na een onderbreking van twintig minuten weer hervat.

Jeremy Ebobisse: “A racist remark was said. I do not believe it was to me — I can feel pretty comfortable saying (that) — but the word was used. From there, anyone can make any inference as to who it was hurled at.” https://t.co/xZM8qOmEu1 — Tom Bogert (@tombogert) April 9, 2023

San Jose-trainer Luchi González gaf na de wedstrijd aan dat hij New York Red Bulls-collega Gerhard Struber gevraagd had om Vanzeir te wisselen. “Naar wat ik gehoord heb van mijn spelers, is er iets gezegd dat echt onaanvaardbaar is. Dit kunnen we niet tolereren en ik hoop dat de MLS dit grondig onderzoekt en dat er eventueel bestraft wordt.” Uiteindelijk haalde Struber zijn spits pas in de 86ste minuut naar de kant.

“Een van onze spelers (Dante Vanzeir, red.) zou zich racistisch uitgelaten hebben tijdens de wedstrijd”, schreef New York Red Bulls na afloop van het duel in een statement. “Wij als club hechten hier veel belang aan en hebben dit meteen gemeld aan de Major League Soccer en zullen onze medewerking verlenen aan het onderzoek. New York Red Bulls veroordeelt elke vorm van intimidatie of discriminatie.” Ook de MLS kwam al snel met een statement. “Wij hanteren een zero tolerance-beleid voor beledigende taal en nemen deze beschuldigingen zeer serieus. Een onderzoek naar dit incident zal spoedig in gang worden gezet.”

Ron Jans ondervond in het verleden al eens dat de MLS niet lichtzinnig omgaat met racistische uitingen. Als trainer van FC Cincinnati zong hij in februari 2020 mee met een liedje waarin het n-woord voorkwam. Cincinnati stelde een onderzoek in, echter wenste Jans dat niet af te wachten. De oefenmeester stapte zelf op en keerde vervolgens terug naar Nederland.