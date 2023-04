Vraagtekens bij Luuk de Jong: ‘Misschien kan hij bij PSV als stand-in fungeren’

Maandag, 10 april 2023 om 08:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:46

Kenneth Perez twijfelt over de houdbaarheidsdatum van Luuk de Jong. De analist van ESPN vraagt zich af of de 32-jarige spits nog wel een meerwaarde voor PSV is. Perez noemt De Jong ‘een zeer waardevolle speler’, maar is van mening dat de huidig aanvoerder van PSV te weinig dynamiek aan het spel van de Eindhovenaren toevoegt.

“Ik vind dat je een speler van PSV moet beoordelen wanneer het moeilijk gaat, wanneer de ruimtes klein zijn en de tegenstander fris is”, zegt Perez bij Dit was het Weekend. "Dan ga je als beleidsbepaler van PSV echt kijken wie de club volgend jaar verder kan helpen om dynamischer te worden en helpt om meer kansen te creëren in de kleine ruimtes. Negen van de tien keer speelt een tegenstander heel compact tegen PSV. Het moet dynamischer, want het spel was zo traag tegen Excelsior (4-0 winst).”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Perez heeft vooral zijn twijfels bij De Jong. “Ik ben een van de grootste fans van Luuk de Jong, dat is een zeer waardevolle speler. Alleen als hij in de punt van de aanval staat, is er geen dynamiek. Dus wat doet PSV? De lange bal spelen op De Jong. Maar ze moeten juist meer spelers hebben die breed en diep lopen en ruimte maken voor anderen.”

De Jong, die het openingsdoelpunt tegen Excelsior maakte, haakte in de rust af met lichte klachten. Fábio Silva speelde in het tweede bedrijf als nummer 9. Met de Portugees in de spits liep PSV uiteindelijk uit naar een comfortabele zege. “Of Fábio Silva de juiste spits voor PSV is? Dat weet ik niet, maar met hem kwam er wel tempo", aldus Perez, die zich kan voorstellen dat De Jong na al die jaren niet meer de absolute aanvalsleider van PSV moet zijn. “Misschien kunnen ze hem gaan gebruiken als stand-in."