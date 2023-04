Verbazing over negeren Peter Bosz door Ajax: ‘Een beetje verwonderlijk’

Maandag, 10 april 2023 om 07:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:15

Peter Bosz is nog altijd niet gebeld door Ajax, zo laat de 59-jarige oefenmeester weten bij Studio Voetbal. Er is bij de regerend landskampioen nog geen enkele duidelijkheid over wie er volgend seizoen de scepter gaat zwaaien. Bosz deed begin april in Rondo al een praktisch open sollicitatie, toen hij zei te willen praten als Ajax zich bij hem zou melden. Een week later herhaalt hij deze woorden.

De momenteel clubloze Bosz liet bij Rondo weten open te staan voor het hoofdtrainerschap bij Ajax. Indien de Amsterdammers hem zouden bellen, zou hij ‘ja’ zeggen. Aan tafel bij Studio Voetbal laat hij echter weten dat hij nog niet gebeld is door de Amsterdamse clubleiding. “Nee”, zegt Bosz. “Maar als Ajax belt, dan zou ik wel gaan praten.”

Ibrahim Afellay, eveneens aanwezig in het praatprogramma, verbaast zich erover dat Ajax Bosz nog niet heeft benaderd. “In alle opzichten is hij toch de ideale man voor Ajax? Los van het feit dat hij al een tijd geleden is ontslagen bij Olympique Lyon. Bosz gaf onlangs aan dat hij ervoor openstaat, dus voor hem is er geen oud zeer meer. Je zou denken: de club neemt dan contact met hem op? Welke technisch directeur zou Bosz niet als trainer van Ajax 1 willen hebben?

Jeroen Stekelenburg kan het eveneens maar moeilijk begrijpen dat Ajax nog geen lijntje heeft uitgegooid naar Bosz. “Ik vind het ook best wel een beetje verwonderlijk. Stel je gaat daarover bij Ajax en er is iemand voor het grijpen met internationale ervaring en die op het veld iets laat zien wat ze graag zien in Amsterdam, namelijk aantrekkelijk voetbal… Je krijgt het gevoel dat ze in de volgorde van de RvC, technisch directeur en dan trainer werken."

Heitinga maakt door het ontslag van Alfred Schreuder het seizoen af als hoofdtrainer van Ajax. De 39-jarige trainer sprak meerdere malen de hoop uit na de zomer door te gaan als trainer. Mocht het daadwerkelijk tot een definitieve aanstelling komen voor Heitinga, dan gaat hij nauw samenwerken met Sven Mislintat, die tegenover de NOS aangaf dinsdag meer duidelijkheid te verwachten. Voor de vijftigjarige Duitser, die als opvolger moet dienen van Marc Overmars, ligt een contract klaar tot medio 2026. Mislintat zal worden gecontroleerd door Jan van Halst. Laatstgenoemde werd donderdag middels een persbericht voorgedragen als technisch commissaris.