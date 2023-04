Van Hooijdonk deelt complottheorie over Ajax in De Kuip: ‘Jammer dat ik zo denk’

Maandag, 10 april 2023 om 00:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:36

Pierre van Hooijdonk komt zondagavond in NOS Studio Voetbal met een complottheorie over Ajax. De oud-spits van Feyenoord sluit niet uit dat de Amsterdamse leiding instructies gaf aan Davy Klaassen om direct na de hervatting in de Klassieker van afgelopen woensdag uit te vallen. "Is dat niet een beetje vergezocht?", vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst zich af.

Klaassen werd na een uur spelen in de halve finale van de TOTO KNVB Beker als bekend getroffen door een aansteker uit het publiek. Het duel lag een half uur stil, waarna Klaassen en de rest van Ajax aangaven de wedstrijd uit te willen spelen: een geste van de Amsterdammers aan zowel de KNVB als Feyenoord. Van Hooijdonk denkt toch dat het anders zit. "Kon Klaassen niet doorspelen? Hij is toch teruggekomen?"

Na enkele minuten spelen merkte Klaassen dat hij te veel last had van zijn hoofdwond. De Ajacied legde na afloop uit dat hij wat last had van duizeligheid, al zei hij daar ook bij dat het erg meeviel. Van Hooijdonk spreekt twijfels uit over de intenties van Ajax. "Ja, die twijfels heb ik wel, serieus. Ik vind het tegelijkertijd jammer dat ik zo denk, want dáár gaat het nu echt niet om." Tafelgenoot Jeroen Stekelenburg wil weten: "Jij denkt dat Ajax Klaassen bewust liet uitvallen, zodat ze dan nog een zaak zouden hebben achteraf, indien ze uitgeschakeld zouden zijn?" Van Hooijdonk reageert instemmend.

Presentator Van Ramshorst vindt het een merkwaardige theorie. "Misschien ook een beetje vergezocht, of niet?" Van Hooijdonk reageert: "Weet je, het was geen baksteen hè." Van Ramshorst zegt: "Je hebt het bloed toch gezien?" Daarop vraagt Van Hooijdonk: "Denk dat je het bij mij ook gebloed had?" De oud-spits doelt op zijn kapsel in vergelijking met het kale hoofd van Klaassen. "Maar dan komt het toch ook harder aan bij hem?", vraagt Van Ramshorst nog, maar een antwoord blijft uit.