Ajacied verbijstert Van Gangelen op het veld: ‘Alsof hij gek is, zo pijnlijk!'

Zondag, 9 april 2023 om 23:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:55

Florian Grillitsch speelde tegen Fortuna Sittard (4-0 winst) een zeer ongelukkige wedstrijd, zo concludeert de tafel van Dit was het Weekend. In het praatprogramma van ESPN worden beelden getoond van de middenvelder van Ajax, die voor het eerst sinds 1 oktober 2022 een basisplek kreeg en opvallend veel balverlies leed tegen Fortuna. “Dit ziet er bijna uit alsof hij gek geworden is, of niet?”, roept presentator Jan Joost van Gangelen na het zien van de compilatie van het optreden van Grillitsch.

“We hebben er natuurlijk niets of nauwelijks iets van gezien, maar hij mocht vandaag wel beginnen”, zo leidt Van Gangelen de fragmenten met Grillitschs balverlies in. “Dit ziet er bijna uit alsof hij gek geworden is, of niet? Is dit een soort overdreven bewijsdrang? Dit is wel heel erg slecht. Dit was heel pijnlijk.” Tafelgenoot Kenneth Perez sluit zich aan bij zijn collega. “Ik denk niet dat zijn zaakwaarnemer deze beelden opstuurt naar andere clubs. Het leek er ook wel gewoon op dat het te snel ging voor hem.”

Tegelijkertijd ziet ook analyticus Karim El Ahmadi dat Grillitsch de nodige moeite had om zijn draai te vinden. “Het is natuurlijk zo dat hij al lang niet meer heeft gespeeld. Als je dan bij Ajax op de nummer 6-positie, wat een moeilijke positie is, de kans krijgt om te starten... Taylor vulde het ook al niet goed in... Maar het leek erop dat hij continu de laatste, beslissende bal wilde geven. Als je net weer begint en op 6 speelt zou ik denken: ik speel de bal even rustig naast me om in de wedstrijd te komen. Hij leed wel echt heel veel dom balverlies. Hij moet gewoon wat simpeler spelen.”

“Kijk, je moet gewoon de controle houden als nummer 6”, vervolgt El Ahmadi. “Bij Hoffenheim deed hij het gewoon goed, want ik heb ook weleens wedstrijden van hem in de Bundesliga gezien op die positie. Ik hoopte in hem een 6 te zien die gewoon de controle houdt en de goede kleur inspeelt. Dat is wat Ajax een beetje nodig heeft. Taylor was bijvoorbeeld iemand die te veel naar voren wilde lopen. Grillitsch is er ook niet klaar voor, dus de enige die je daar kan laten spelen is Edson Álvarez”, aldus de analist.