Winnend Atlético Madrid houdt met speciale reden shirt met nummer 10 omhoog

Zondag, 9 april 2023 om 23:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:32

Atlético Madrid heeft zondag voor de vijfde keer op rij gewonnen in LaLiga. De ploeg van Diego Simeone zette op bezoek bij stadsgenoot Rayo Vallecano een 1-2 zege neer dankzij vroege treffers van Nahuel Molina en Mario Hermoso. Atlético droeg de overwinning op aan Ángel Correa, die deze week zijn moeder verloor aan de gevolgen van kanker en om die reden afwezig was. Zijn shirt met rugnummer 10 werd als eerbetoon in de lucht gehesen door de spelers.

Atlético wist de wedstrijd met doelpunten in minuut 22 en 24 te beslissen. De openingstreffer viel uit een razendsnelle counter. Álvaro Morata wist de bal via een half blok door te spelen naar de vrije Nahuel Molina, die koelbloedig afrondde: 0-1. Twee minuten later kopte Mario Hermoso binnen uit een hoekschop van Yannick Carrasco. Na ruim een uur spelen moest Rayo Vallecano verder met tien man, toen de doorgebroken Morata werd vastgepakt door Florian Lejeune: rode kaart. In ondertal wist de thuisploeg nog wel te scoren, en hoe: Fran García liet doelman Jan Oblak met een diagonaal laag schot van afstand volstrekt kansloos: 1-2.

Rayo Vallecano - Atlético Madrid 1-2

22' 0-1 Nahuel Molina

24' 0-2 Mario Hermoso (assist: Yannick Carrasco)

62' rode kaart Florian Lejeune (Rayo Vallecano)

85' 1-2 Fran García (assist: Santi Comesana)