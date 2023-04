Slot: ‘Hij kan daar meer verdienen, dus het is bijzonder dat hij Feyenoorder is’

Zondag, 9 april 2023 om 23:13 • Mart van Mourik

Arne Slot is zeer positief over Santiago Giménez. Na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel met RKC Waalwijk (5-1) laat de trainer van Feyenoord weten het bijzonder te vinden dat de spits in Rotterdam speelt, terwijl de coach tegelijkertijd rekent op veel zomerse interesse in de 21-jarige Mexicaan. Verder is Slot gematigd positief over het optreden van zijn ploeg in aanloop naar de wedstrijd tegen AS Roma.

“Ze hebben in de rust wel gehoord dat de trainer niet zo tevreden was met het eerste kwartier van de wedstrijd”, vertelt Slot voor de camera van ESPN. “Ik vond dat RKC een paar keer te makkelijk ons middenveld over kon steken en dat de restverdediging niet altijd even goed doorgeschoven stond. Dat gold overigens ook voor de eerste tien minuten van de tweede helft. Pas na de 4-0 werd het weer zoals ik het graag wil zien”, zei Slot, die erg positief is over Giménez. De spits kwam zelf eenmaal tot scoren en verzorgde met een fraaie hakbal de assist op Igor Paixão.

“Het is al bijzonder dat die jongen hier voetbalt”, refereert Slot aan Giménez. “De meeste mensen weten het niet, maar in Mexico kun je als voetballer meer geld verdienen dan bij Feyenoord. Dat zegt ook wel heel veel over hem en over de bewuste keuzes die hij voor zijn carrière maakt om dan toch naar Europa te gaan en hier te gaan voetballen. Dan is het aan hem om te kijken hoe het vervolg van zijn carrière gaat, want het is niet uit te sluiten dat er links en rechts een club komt die zegt: goh, die schiet ze makkelijk binnen en is nog vrij jong.”

Verder geeft Slot aan erg uit te kijken naar het heenduel in de kwartfinale van de Europa League met AS Roma. De trainer steekt niet onder stoelen of banken revanche te willen nemen voor de verloren Conference League-finale, al benadrukt hij dat de spelers op dit podium geen extra prikkel nodig hebben. “We hebben de afgelopen weken een druk programma gehad, dus we hebben nog niet naar Roma gekeken. Vanaf morgen ga ik er heel druk mee zijn”, aldus de keuzeheer.