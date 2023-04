Baena pikt vuistslagen van ‘agressor’ Valverde niet en stapt naar de politie

Zondag, 9 april 2023 om 22:52 • Jonathan van Haaster

Álex Baena doet aangifte tegen Federico Valverde. De middenvelder van Real Madrid deelde na de wedstrijd tussen de ploegen in Santiago Bernabéu rake klappen uit aan Baena. Villarreal laat in een statement weten dat het tegen iedere vorm van geweld is en staat volledig achter zijn speler. De confrontatie tussen de twee kwam niet uit de lucht vallen. Baena zou in januari tegen Valverde hebben gezegd dat 'hij maar moest huilen nu zijn zoon het levenslicht niet zou zien'. De vrouw van Valverde dreigde het kindje destijds te verliezen, maar uiteindelijk liep het goed af.

Villarreal maakt het nieuws over de aangifte zondagavond bekend. "Geconfronteerd met de situatie heeft de speler besloten om aangifte te doen tegen de agressor. Villarreal verwerpt iedere vorm van geweld, gelooft het verhaal van de speler (Baena, red.) en zal hem steunen tijdens dit proces." De Uruguayaanse middenvelder van Real zou zijn tegenstander bewust hebben opgewacht om daar klappen in het gezicht uit te delen. Valverde en Baena hadden het gedurende de wedstrijd al met elkaar aan de stok en tot twee keer toe leek dat al op een gevecht uit te draaien. Na afloop kwam het daadwerkelijk tot een confrontatie. De controleur van Real beloofde zijn 21-jarige tegenstander tijdens de wedstrijd al op te wachten en dat liep volledig uit de hand.

?? EXCLUSIVA @elchiringuitotv ??



?? Alex Baena, con el pómulo hinchado tras el puñetazo de Fede Valverde.



?? @pablopatinho7 pic.twitter.com/DkNkcPOWpv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 9, 2023

De vechtende partijen konden met moeite uit elkaar gehouden worden en voor die tijd deelde Valverde meerdere klappen in het gezicht van Baena uit. Het gevecht zou op beeld zijn vastgelegd door mensen van Villarreal en de club overwoog al om aangifte te doen bij de politie. Op sociale media circuleren al screenshots van een bericht van Xisco Nadal, teammanager van Villarreal, die Valverde een lafaard genoemd heeft. Het kamp rond Valverde reageerde al op het incident en bevestigde dat er klappen zijn uitgedeeld, maar maakte ook duidelijk dat Baena niet van onbesproken gedrag is geweest.

Baena zou in januari, toen Real op bezoek ging bij Villarreal in het kader van de Copa del Rey, tegen Valverde hebben gezegd dat 'hij maar moest huilen nu zijn zoon het levenslicht niet zou zien'. Destijds dreigde de vrouw van Valverde hun tweede kindje te verliezen omdat er complicaties optraden tijdens de zwangerschap. Uiteindelijk is het kindje gezond ter wereld gekomen, maar Valverde was de opmerkingen niet vergeten en beloofde tijdens de wedstrijd al dat hij op zou komen voor zijn familie. Real Madrid, LaLiga en de hoofdrolspelers zelf hebben nog niet gereageerd op het voorval.