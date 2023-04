Perez: ‘Feyenoord kan beter 15 miljoen in hem steken dan in 3 nieuwe spelers’

Zondag, 9 april 2023 om 22:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:39

Kenneth Perez adviseert Feyenoord alles in het werk te stellen om Arne Slot in De Kuip te houden. De analist van ESPN zegt na afloop van de klinkende zege van Feyenoord op RKC Waalwijk (5-1) dat de coach van onschatbare waarde is. "Ik zou als beleidsbepaler bij Feyenoord liever tien à vijftien miljoen euro kwijt zijn aan drie jaar Arne Slot, dan dat ik het zou investeren in drie of vier nieuwe spelers", zegt Perez.

Feyenoord rekende zondag moeiteloos af met RKC en kan de landstitel nauwelijks meer ontgaan. Bovendien staat de club komende week in de kwartfinale van de Europa League tegenover AS Roma. Feyenoord vreest dat Slot komende zomer onhoudbaar is, ondanks een doorlopend contract. "Stel dat hij de halve finale of finale haalt van de Europa League, dan zullen de topclubs ook komen", denkt Karim El Ahmadi. "Misschien niet de absolute top, maar top vier, top vijf uit Engeland zou zomaar voor hem kunnen komen."

Perez verwacht nog niet dat clubs als Barcelona en Manchester City aankloppen. "Ik denk dat Tottenham Hotspur dan het hoogst haalbare is voor hem nu. Erik ten Hag heeft natuurlijk bij Ajax eerst in de Champions League furore gemaakt. Toen kwam Manchester United. Ik denk niet dat Europa League voor Slot in die zin al genoeg is. Maar clubs als Tottenham en Borussia Dortmund, dat geloof ik zeker. En al die clubs zouden een fantastische zet doen door hem te halen. Topclubs staan doorgaans bekend om romantisch, aanvallend voetbal. Daar zou Slot natuurlijk heel goed bij passen."

El Ahmadi vraagt aan Perez of Slot zou moeten ingaan op een langer verblijf in Rotterdam. "Als ik Slot was, en Tottenham kwam langs, dan zou ik naar Tottenham gaan", zegt Perez. "Maar Slot heeft laten vallen dat een vertrek nu niet heel lekker zou uitkomen vanwege zijn kinderen, die op de middelbare school zitten. Dat zegt ook wel iets over hem. Misschien egoïstisch, maar als ik naar Tottenham kon, dan zouden we voor de kinderen ook wel een oplossing kunnen vinden."