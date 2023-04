‘Degradatie? Boeit me geen reet. Ik ben 37, mijn carrière is lekker over’

Zondag, 9 april 2023 om 22:06 • Jonathan van Haaster

Adil Rami is helemaal klaar met de situatie bij zijn club Troyes. De aanvoerder ging zondag met zijn club in eigen huis onderuit tegen Clermont Foot, waardoor het gat naar de veilige zestiende plaats is gegroeid naar zeven punten. Troyes heeft nog acht wedstrijden om het vege lijf te redden, maar bij Rami zijn de frustraties al goed zichtbaar.

Nummer achttien Troyes kwam tegen Clermont de treffers van Muhammed Cham en Johan Gastien in de eerste helft na rust niet meer te boven. Na afloop verborg Rami zijn frustraties voor de camera van Prime Video allerminst. "Het kan me niets schelen. Ik ben 37 jaar en mijn carrière is lekker over", stelde Rami onomwonden over de mogelijke degradatie van zijn club. De Fransman uitte ook zijn frustraties over de jongere spelers binnen de selectie van trainer Patrick Kisnorbo. "Ik weet niet of ik me triest moet voelen voor spelers die nu al opgeven. Ze zullen zichzelf in de spiegel aan moeten kijken. De mentaliteit is niet goed en de nederlaag was een logische."

Rami geeft aan dat er tijdens de trainingen voldoende wordt gesproken over de fouten die tijdens de wedstrijden worden gemaakt. Tijdens die wedstrijden worden de afspraken echter niet nagekomen, zo stelt de voormalig verdediger van onder meer AC Milan, Sevilla en Valencia. "We kunnen dit soort details niet negeren. We moeten erover praten, maar ik krijg de indruk dat de gesprekken tijdens de wedstrijden compleet worden vergeten." De verdediger was in het bijzonder niet te spreken over de prestatie tegen Clermont. Rami vond de bezoekers overduidelijk beter.

"We hebben geen team gezien dat wilde vechten voor lijfsbehoud", gaat Rami verder. "We lieten onze hoofden zakken en schonken hen de wedstrijd. Ik weet niet waarom. We hebben geen beste indruk achtergelaten", aldus de routinier. Het is niet de eerste keer dat Rami opmerkelijke uitspraken in huis heeft. Zo stelde de 36-voudig international in 2020 dat hij meer uit zijn carrière had kunnen halen, ware het niet dat hij 'te veel van eten en vrouwen hield'. "Mijn grootste probleem was het eten. Ik hou van eten. Het is jammer, want als ik honderd procent fit ben, maakt geen enkele spits ter wereld me bang", liet hij optekenen in zijn biografie.