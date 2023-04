Dominant Feyenoord wint met 5-1 en oogt klaar voor strijd met AS Roma

Zondag, 9 april 2023 om 21:53 • Mart van Mourik

Feyenoord heeft zondagavond een klinkende zege geboekt in de Eredivisie. In De Kuip was de ploeg van trainer Arne Slot veel te sterk voor RKC Waalwijk: 5-1. Igor Paixão was tweemaal trefzeker, terwijl ook Santiago Giménez en Quilindschy Hartman tot scoren kwamen namens de Rotterdammers. Yassin Oukili maakte in de eerste helft een eigen doelpunt, maar de middenvelder verzorgde na rust wél de assist op de enige doelpuntmaker aan de kant van RKC, Julen Lobete. Dankzij de overwinning behoudt koploper Feyenoord, met nog zes wedstrijden te gaan, een voorsprong van acht punten op naaste achtervolgers Ajax en PSV. Komende donderdag neemt Feyenoord het in de kwartfinale van de Europa League op tegen AS Roma.

Feyenoord kwam het veld op in speciale shirts om een statement te maken tegen ontoelaatbaar supportersgedrag naar aanleiding van het aanstekerincident in de Klassieker. “Gebruik jouw gezonde verstand”, zo viel er te lezen op de shirts van de Rotterdammers. Lutsharel Geertruida startte als rechtsback in een viermansdefensie, die verder bestond uit Hartman, Dávid Hancko en Gernot Trauner. Het driemansmiddenveld werd gevormd door Mats Wieffer, aanvoerder Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski, terwijl vleugelaanvallers Oussama Idrissi en Paixão, die Alireza Jahanbakhsh verving, diepe spits Giménez van aanvoer moesten voor zien.

Feyenoord op een riante voorsprong bij rust 3??-0??#feyrkc pic.twitter.com/8xgK7Wpj94 — ESPN NL (@ESPNnl) April 9, 2023

Vanaf het eerste fluitsignaal ging Feyenoord nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer, al duurde het tot zeker halverwege het eerste bedrijf voordat de eerste serieuze kansen ontstonden. In de twintigste minuut kreeg RKC een uitstekende mogelijkheid op de 0-1. Uit een hoekschop van Mats Seuntjes dacht Vurnon Anita raak te volleren, maar zijn inzet werd op fraaie wijze van de lijn gehaald door Hartman. Nog geen minuut nadat Wieffer de bal tegen de paal kopte kwam Feyenoord op voorsprong.

In een poging een voorzet van Wieffer onschadelijk te maken, toucheerde Oukili de bal. Doelman Etienne Vaessen werd dusdanig op het verkeerde been gezet dat een doelpunt niet meer voorkomen kon worden: 1-0. In de 31ste speelminuut gaf het scorebord een 2-0 tussenstand aan. Een schot van Giménez belandde op de paal, maar uit de rebound kon de oplettende Paixão van dichtbij de tweede Rotterdamse treffer aantekenen. Enkele minuten voor het rustsignaal kwam Hartman tot scoren. De een voorzet van de linksachter werd, ondanks de aanwezigheid van Giménez, door niemand meer geraakt en rolde via de rechterpaal het doel in: 3-0.

In de openingsfase van het tweede bedrijf nam Feyenoord de voet niet van het gaspedaal en werd er verder gewerkt aan het doelsaldo. Giménez snelde zeven minuten na de hervatting het strafschopgebied binnen en bediende Paixão met een imposante hakbal, waarna de Braziliaan met links de 4-0 binnen kon schieten. Na een uur spelen kwam Feyenoord op 5-0. Kökçü dribbelde op fraaie wijze door de as van het veld en gaf de bal mee aan Giménez, die ijzig kalm bleef en met de binnenkant afrondde. Nadien leek de concentratie bij de thuisploeg op enkele momenten weg te vallen, waardoor RKC halverwege de tweede helft iets terug kon doen.

Een onfortuinlijke breedtepass op eigen helft van invaller Marcus Pedersen belandde in de voeten van Oukili, die Lobete direct de diepte instuurde. De aanvaller passeerde doelman Timon Wellenreuther vervolgens met een technisch volmaakte stiftbal: 5-1. In het restant van de wedstrijd hoopte Feyenoord het doelsaldo nog verder op te krikken, maar mede door goed keeperswerk van Vaessen kwam er aan de stand op het scorebord geen verandering meer.