Besiktas overtuigt en neemt tweede plaats voorlopig over van Fenerbahçe

Zondag, 9 april 2023 om 21:33 • Jonathan van Haaster

Besiktas heeft in eigen huis een overtuigende zege geboekt in de Süper Lig. De ploeg van trainer Senol Günes kwam nog op achterstand tegen Giresunspor, maar stelde dankzij doelpunten van Vincent Aboubakar (tweemaal) en Nathan Redmond orde op zaken: 3-1. Dankzij de zege klimt Besiktas naar de tweede plaats, al heeft Fenerbahçe, dat één punt minder heeft, twee wedstrijden minder gespeeld. Giresunspor, waar Brandley Kuwas aan de aftrap verscheen, staat zestiende en kent dus de nodige degradatiezorgen.

Besiktas was in de openingsfase direct de betere partij. Zo kreeg de thuisploeg binnen tien minuten schietkansen via Cenk Tosun, Redmond en Rachid Ghezzal, die allen stuitten op doelman Ferhat Kaplan. Nadat Tosun de volgende kans over schoot, was het aan de andere kant wél raak. Na een vlotlopende aanval bracht Borja Sainz de bal bij Riad Bajic, die de bal op knappe wijze tegen de touwen werkte: 0-1. Nadat Aboubakar een minuut later moest toezien hoe zijn kans werd verijdeld door de verdediging van Giresunspor, was het tien minuten voor rust alsnog raak voor de Afrikaan. Alexis Pérez maakte hands in de zestien en Aboubakar benutte het buitenkansje: 1-1. In minuut 45+5 kwam Besiktas op voorsprong. Ghezzal bereikte Aboubakar, die zijn poeier in de verre hoek zag belanden: 2-1.

Vlak na rust gooide Redmond het duel in het slot. De Engelsman werd aan de linkerkant van de zestien bereikt, ontdeed zich van de verdedigers en zag zijn geplaatste schot in de verre hoek belanden: 3-1. De voormalig speler van onder meer Southampton had de 4-1 even later voor het intikken, maar dit keer zette hij te weinig kracht achter zijn inzet. Twintig minuten voor tijd probeerde de bedrijvige Redmond het opnieuw. Zijn schot richting de verre hoek werd tot corner verwerkt door Kaplan. In de laatste twintig minuten kon Giresunspor geen vuist meer maken, terwijl Besiktas het wel welletjes vond. Grote kansen vielen er dan ook niet meer te noteren. Pérez probeerde het in minuut 95 nog wel met een fraai afstandsschot, dat centimeters langs de paal belandde.