Reputatie van ‘kinderachtige’ en ‘wanhopige’ Van Dijk brokkelt verder af

Zondag, 9 april 2023 om 21:08 • Laatste update: 21:30

Virgil van Dijk krijgt meer en meer kritiek op zijn prestaties. De aanvoerder van Liverpool moet het na de twee tegendoelpunten in de topper tegen Arsenal (2-2) ontgelden bij diverse pundits, onder wie Gary Neville, Roy Keane en Jamie Carragher. Neville vond het spel van Van Dijk bij vlagen 'wanhopig' en 'kinderachtig' ogen. "Als een schooljongen", zei de oud-rechtsback van Manchester United bij Sky Sports.

In de achtste minuut speelde Van Dijk een negatieve hoofdrol bij de vroege openingstreffer van Gabriel Martinelli, die de bal zomaar in de voeten gespeeld kreeg door de ongelukkig handelende Oranje-international. Martinelli kon intikken. Even later verzuimde Van Dijk om bij Gabriel Jesus te blijven, waardoor de spits van Arsenal een afgemeten voorzet van Martinelli kon inkoppen voor 0-2. Liverpool moest in de achtervolging en sleepte via goals van Mohamed Salah en Roberto Firmino een punt uit het vuur.

Wat een ?????????? voor Arsenal ?? Martinelli zet The Gunners op voorsprong tegen Liverpool ???? ? https://t.co/ZkDXUSqg1u#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/lyKR9FGgM8 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 9, 2023

Carragher begrijpt met name het tweede tegendoelpunt van Liverpool niet. "Van Dijk ziet waar Jesus is, maar hij anticipeert helemaal niet...", aldus de clublegende van the Reds in de rust van de wedstrijd. "Van Dijk is alleen maar aan het ball-watchen bij die goal", voegde Keane toe. "Liverpool is een totale chaos achterin. Ze verdedigen als een pubteam. Er is geen enkele druk op de bal, geen intensiteit."

Neville besprak de opmerkelijke gele kaart van Van Dijk, die zich vlak na de 0-2 genoodzaakt voelde om Jesus aan de zijlijn neer te maaien. De verdediger wist dat Jesus anders gevaarlijk zou doorbreken en van intentie om de bal te spelen leek geen sprake. "Dat was geen frustratie, dat was pure wanhoop", analyseerde Neville. "Van Dijk was daar geklopt door Jesus, totaal geklopt. Er was niemand meer om Jesus te achterhalen."

Neville vindt dat Liverpool moet nadenken over defensieve veranderingen. Van Dijk speelt dit seizoen doorgaans centraal achterin met Ibrahima Konaté. De backposities worden al jaren bezet door Trent Alexander-Arnold en Andy Robertson. "Er zat een geluksfactor in de achterste vier bij Liverpool", zei Neville. "Ze hebben de afgelopen jaren krediet opgebouwd met hun prestaties, maar het wordt steeds moeilijker om ze te verdedigen. Ze voeren de basis niet eens meer uit. Trent sprint niet terug naar zijn plek, Van Dijk blijft lui staan aan de overkant. Ze spelen als schooljongens."