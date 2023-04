Heitinga: ‘Ik weet 100 procent zeker dat hij de nummer één bij Ajax wordt'

Zondag, 9 april 2023 om 20:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:33

Trainer John Heitinga is ervan overtuigd dat Brian Brobbey ‘op de lange termijn’ de eerste spits van Ajax wordt. Op de persconferentie na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel met Fortuna Sittard (4-0) maakt de coach duidelijk dat de 21-jarige spits niet kon starten vanwege het gebrek aan fitheid, waardoor Dusan Tadic vanuit de spitspositie opereerde. Heitinga hoopt in de laatste zeven officiële wedstrijden van het seizoen nog wel gebruik te kunnen maken van Brobbey.

De aanvalslinie van Ajax werd in de Johan Cruijff ArenA gevormd door Steven Berghuis, Dusan Tadic en Steven Bergwijn. Onder meer journalist Mike Verweij vraagt zich af waarom Brobbey geen minuten mocht maken, maar daarover was Heitinga duidelijk. “Brian was niet helemaal fris en fit, dus ik ga geen onnodige risico’s nemen als het al 3-0 staat. Het is misschien even vervelend en we hebben ook contact gehad met de dokter, maar de noodzaak was er niet om hem te laten spelen. Hierna speel ik nog zes competitiewedstrijden en een bekerfinale.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik denk dat Brian, zoals eerder aangegeven, exceptionele kwaliteiten heeft”, vervolgt Heitinga. “Hij is heel explosief, dus hij heeft een grote motor nodig. Voor Brian is het belangrijkste dat hij meerdere wedstrijden in de week kan spelen. Hij moet het volhouden. We zijn continu bezig met zijn proces. In dat proces is het ook belangrijk dat de speler afspraken maakt met zichzelf. Je moet discipline hebben, en dat heeft hij. Maar hij heeft ook hulp nodig. Het is aan ons, of aan mij, om te zorgen dat Brian Brobbey dadelijk topfit is. Brian is een hele realistische jongen. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat hij op de lange termijn de eerste spits van Ajax 1 wordt.”

“Door zijn lichaam is het ook lastig om conditioneel winst te boeken. Dat geldt overigens niet alleen voor Brian Brobbey, maar voor alle voetballers in het algemeen: speel zoals je traint en train zoals je speelt. Je maakt veel meer trainingsuren dan dat je wedstrijden speelt. Uiteindelijk hebben we te maken met topsport en gaat het om presteren. Voor alle aanstormende jongens geldt: zorg dat je het zelf doet. Op de lange termijn moet Brobbey eerste spits worden en ik ben ervan overtuigd dat we dat voor elkaar gaan krijgen”, besluit de keuzeheer van Ajax.