Kluivert valt uit en ziet Valencia na nederlaag onder de streep terechtkomen

Zondag, 9 april 2023 om 20:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:30

De degradatiezorgen voor Valencia worden alsmaar groter. De club uit de sinaasappelstad ging zondagavond met 2-1 onderuit bij Almería en zag bovendien Justin Kluivert vlak voor rust uitvallen met een ogenschijnlijk zware hamstringblessure. Het is alweer de zevende keer op rij dat Valencia onderuitgaat in een uitwedstrijd, waardoor de ploeg van trainer Rubén Baraja onder de gevreesde streep terecht is gekomen. Los Che staat nu achttiende, op twee punten van nummer zeventien Real Valladolid. Almería, dat voor aanvang van de wedstrijd in punten gelijk stond met Valencia, klimt naar plek zestien.

Kluivert liet zich in de openingsfase direct gelden. Zo testte hij in de elfde minuut de reflexen van Fernando Martínez en leek hij niet veel later recht te hebben op een strafschop, nadat hij onderuit werd gehaald in de zestien. Een penalty kreeg hij tot onbegrip van de bezoekers niet. Na een half uur spelen voorkwam Mouctar Diakhaby aan de andere kant dat Almería op voorsprong kwam, door er met een uiterste ingreep voor te zorgen dat Léo Baptistão niet binnen kon tikken. Kluivert leek vervolgens op weg naar de openingstreffer. De vleugelspeler werd weggestuurd door Hugo Duro en zag dat zijn stiftje ternauwernood onschadelijk werd gemaakt door Srdjan Babic. Kluivert claimde dat doelman Fernando Martínez een overtreding op hem beging, maar ook dit keer wilde arbiter José María Sánchez van niets weten.

???? ???? ???? Justin Kluivert eraf met een blessure ?? De Nederlander moet het veld tegen Almería vroegtijdig verlaten door een, zo lijkt het, vervelende blessure ??#ZiggoSport #LaLiga #VCFDNA pic.twitter.com/Im4T83cAJf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2023

Drie minuten na rust kwam Almería op voorsprong. De verdedigende organisatie stond niet op orde bij Valencia, waardoor Gonzalo Melero na een uitstekende pass plots een grote scoringkans kreeg. De aanvallende middenvelder passeerde Giorgi Mamardashvili vervolgens met een schuiver in de verre hoek: 1-0. De Georgische doelman hield Valencia ogenblikken later in leven, door met een katachtige reflex redding te brengen op een schot van dichtbij van Arnau Puigmal. Na het schot van Luis Suárez, dat via Diakhaby naast ging, ging de storm enigszins liggen. Toch stond het vlak voor het uur spelen 2-0. Babic, die in de eerste helft nog de openingstreffer van Kluivert voorkwam, kopte een hoekschop binnen na mistasten van Mamardashvili: 2-0.

??????????, Valencia verder in de problemen ?? Almería komt thuis op voorsprong in de degradatiekraker van Spanje ?? Doelpuntenmaker: Gonzalo Melero ?#ZiggoSport #LaLiga #VCFDNA pic.twitter.com/YrgMv2ZEBn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2023

De wedstrijd leek gespeeld, maar enkele minuten na de 2-0 kwam Valencia terug in de wedstrijd. Dit keer speelde Babic een ongelukkige hoofdrol, door een schot van Samu Castillejo dusdanig van richting te veranderen, dat Martínez kansloos bleef: 2-1. Baraja bracht Edinson Cavani binnen de lijnen en de Uruguayaan probeerde het met een kopbal, die ruimschoots over het doel van Almería vloog. Valencia zette nog wel aan in de slotfase. De ploeg van Baraja probeerde met name Cavani in stelling te brengen, maar hij kon amper worden bereikt. Hugo Duro kwam een minuut voor tijd nog dichtbij met een kopbal, die rakelings over het doel vloog. Almería hield in de vijf minuten aan blessuretijd stand.

Daar gaat Valencia ?? Srdan Babic kopt 2-0 binnen wat het uitverkochte huis met 16.000 man laat ontploffen ?? Almería - Valencia: 2-0! ?????#ZiggoSport #LaLiga #VCFDNA pic.twitter.com/zgftiU79u3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2023