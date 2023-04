Berghuis trekt Kraay jr. voor camera en probeert op slippers gelijk te bewijzen

Zondag, 9 april 2023 om 19:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:47

Steven Berghuis kijkt terug op een zeer geslaagde namiddag. In het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard (4-0) was de middenvelder annex aanvaller verantwoordelijk voor de eerste twee doelpunten van Ajax en na afloop blikt hij voor de camera van ESPN Hans Kraay jr. terug op enkele momenten uit de wedstrijd. De verslaggever vraagt zich vooral af waarom Berghuis ervoor kiest om de bal aan de rechterflank op typerende wijze aan te nemen, maar de uitleg die volgt lijkt niet helemaal over te komen.

“Vandaag was het leuk. Het was goed en ik ben belangrijk geweest”, concludeert Berghuis. “Ik kan op meerdere plekken uit de voeten, ook op de rechtsbuitenpositie. De eerste goal was ook wel weer ouderwets: naar binnen en dan richting de verre hoek, dus dat was leuk. Tegen deze tegenstanders, dus wanneer je zeventig procent van de tijd de bal hebt, kan ik voor mijn gevoel prima als rechtsbuiten spelen. Ik had daar vandaag veel variatie om me heen, prima.”

Op welke positie Berghuis liever speelt, vindt hij lastig te zeggen. “Tja, je denkt altijd en koppeltjes en je bekijkt het per wedstrijd. Ik heb hier ook geweldige wedstrijden op ‘10’ gespeeld, waaronder tegen Borussia Dortmund, Besiktas en Sporting Portugal. Toen kon ik fantastisch op ‘10’ en tussen de linies spelen. Tegen Fortuna hadden we die tactiek niet nodig, want we speelden echt rondom de zestien en we hadden zeventig procent balbezit. Dan kan ik ook goed als rechtsbuiten spelen. Laten we het erop houden dat ik een aanvallende creatieveling ben. Dan is het aan de trainer om te bepalen op welke linie hij mij nodig heeft.”

Kraay jr. merkt op dat Berghuis veel ballen met de noppen van zijn linkerschoen aanneemt en hij geeft aan dat hij hem liever ballen met binnenkant rechts ziet aannemen om op die manier ‘sneller door te bewegen’. “Soms is het een voordeel om de bal met de noppen aan te nemen, omdat die dan sneller stilligt. Soms kan het ook een nadeel zijn. Als ik de bal later aanneem met rechts, dan kan ik direct naar voren draaien. Misschien heeft het met mijn verleden in het zaalvoetbal te maken”, reageert Berghuis.

Begrijpt Hans Kraay jr. de uitleg van Steven Berghuis over zijn kenmerkende balaanname? ?? “Dit is te hoog niveau voor Hans” ?? pic.twitter.com/vxXvXi4CQd — ESPN NL (@ESPNnl) April 9, 2023

“Afleren”, doelt Kraay jr. op de uitleg van Berghuis om de bal met de noppen te controleren. Berghuis is het niet oneens met de verslaggever, maar hij legt uit dat de balbehandeling per wedstrijdsituatie anders moet zijn. “Je ziet het Dusan ook veel doen.” Vervolgens pakt Berghuis Kraay jr. beet om uit te leggen wat hij bedoelt, maar de journalist lijkt het punt dat Berghuis wil maken niet helemaal door te hebben. “Ik hoop dat Truus in Assen het ook nog snapt!” Berghuis: “Ik weet zeker dat Hedwiges nu kijkt en dit weet, maar dit gaat iets te ver voor jou”, besluit de Ajacied lachend.