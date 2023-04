Arsenal geeft het weg in spektakelstuk bij Liverpool: titelspanning neemt toe

Zondag, 9 april 2023 om 19:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:36

Arsenal heeft zondagavond een punt overgehouden aan zijn bezoek aan Liverpool. De koploper van de Premier League begon weergaloos met doelpunten van Gabriel Martinelli en Gabriel Jesus, maar zag Liverpool sterk terugkomen. Mohamed Salah maakte de aansluitingstreffer en miste vervolgens een penalty, maar Roberto Firmino bracht in minuut 87 toch nog een resultaat binnen: 2-2. Arsenal blijft zes punten voor Manchester City, dat een duel tegoed heeft en bovendien een beter doelsaldo bezit. Liverpool staat achtste.

Aan de kant van Liverpool keerde Virgil van Dijk terug in de basis, nadat de aanvoerder het duel met Chelsea (0-0) wegens ziekte moest missen. Cody Gakpo was de spits van dienst en werd geflankeerd door Mohamed Salah en Diogo Jota. Bij Arsenal moest Leandro Trossard zoals verwacht plaats maken voor sterspeler Bukayo Saka, die tegen Leeds United (4-1 winst) alleen inviel. Rob Holding speelde zoals de laatste weken al gebruikelijk centraal achterin als vervanger van de geblesseerde William Saliba.

Wat een ?????????? voor Arsenal ?? Martinelli zet The Gunners op voorsprong tegen Liverpool ???? ? https://t.co/ZkDXUSqg1u#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/lyKR9FGgM8 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 9, 2023

In de achtste minuut van de wedstrijd forceerde Arsenal de openingstreffer. Een steekbal van Martin Ödegaard mislukte en kwam bij Virgil van Dijk, die zeer ongelukkig doorspeelde naar Gabriel Martinelli. De aanvaller van Arsenal kon daardoor simpel intikken: 0-1. Kort daarna belandde een dreigende voorzet van Saka bij de tweede paal bij Jesus, die de bal over gleed. Liverpool deed van zich spreken via Andy Robertson, die vrij voor Aaron Ramsdale werd gezet door Fabinho. Robertson vuurde voorlangs.

Na een klein half uur sloeg Arsenal opnieuw genadeloos toe. Een voorzet van Martinelli belandde precies op het hoofd bij Jesus, die losgelaten werd door Van Dijk. Jesus staat niet bekend als kopspecialist, maar rondde het perfect af: 0-2. Van Dijk werd meteen daarna aan de zijlijn te kijk gezet door Jesus, die onderuit geschopt werd door de aanvoerder van Liverpool: geel. Salah dook enkele minuten later vrij op aan de rechterkant van het strafschopgebied, maar kreeg de bal er niet in. Vlak voor rust scoorde de Egyptenaar alsnog. Jota zette voor op Jordan Henderson, die al dan niet bedoeld doortikte naar de tweede paal, waar Salah klaarstond om af te ronden: 1-2.

Liverpool bleef zo vol geloven in een resultaat en kreeg zeven minuten na rust dé kans op de gelijkmaker. Jota werd in het strafschopgebied knullig onderuit gelopen door Holding en kreeg een penalty. Salah schoof die tot zijn eigen ontzetting naast. Liverpool bleef jagen op zijn tweede treffer. In de 81ste minuut miste invaller Darwin Núñez een enorme kans een-op-een met Ramsdale, maar the Reds scoorden enkele minuten later alsnog. Trent-Alexander Arnold bracht de bal na een fraaie individuele actie voor het doel, waar Roberto Firmino klaarstond om in te koppen: 2-2. Het had nog erger kunnen worden voor Arsenal, maar Ramsdale tikte een gevaarlijke poging van Salah in blessuretijd knap weg uit de bovenhoek. Uit de daaropvolgende corner dacht Ibrahima Konaté van dichtbij met de borst te scoren, maar opnieuw haalde Ramsdale een kunstgreep uit om een tegentreffer te voorkomen.