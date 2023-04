Pechvogel Kluivert weet het gelijk en valt met ogenschijnlijk zware blessure uit

Zondag, 9 april 2023 om 19:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:45

Justin Kluivert heeft zich tijdens het duel tussen Almería en Valencia vlak voor rust moeten laten vervangen. De aanvaller zette een sprint in, greep naar zijn hamstring en ging liggen. De toegesnelde medische staf kwam al snel tot de conclusie dat de vleugelspeler vervangen moest worden. Een domper voor de Nederlander, die de laatste tijd regelmatig uitblinkt bij los Che.

Kluivert was in de laatste weken van groot belang voor Valencia, door te scoren in de wedstrijden tegen Osasuna (1-0) en Rayo Vallecano (1-1). De huurling van AS Roma leverde ook in de eerste helft tegen Almería een sterke pot af. Zo testte hij al vroeg in de wedstrijd de reflexen van Fernando Martínez en leek hij niet veel later recht te hebben op een strafschop, nadat hij onderuit werd gehaald in de zestien. Een strafschop werd echter niet gegeven.

???? ???? ???? Justin Kluivert eraf met een blessure ?? De Nederlander moet het veld tegen Almería vroegtijdig verlaten door een, zo lijkt het, vervelende blessure ??#ZiggoSport #LaLiga #VCFDNA pic.twitter.com/Im4T83cAJf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2023

Tien minuten voor rust kwam Kluivert oog in oog te staan met Martínez. Kluivert zag zijn stift ternauwernood worden weggewerkt door Srdjan Babic. Vijf minuten voor rust sloeg het noodlot toe. Kluivert zette een sprint in en greep naar zijn hamstring. Al snel werd duidelijk dat Kluivert vervangen moest worden. Trainer Rubén Baraja opteerde ervoor om Francisco Pérez binnen de lijnen te sturen als de vervanger van de voormalig Ajacied. Gescoord werd er nog niet voor de rust.