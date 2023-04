Bizar: assistent-arbiter slaat bewust in gezicht van Liverpool-back Robertson

Zondag, 9 april 2023 om 18:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:48

De eerste helft bij Liverpool - Arsenal werd zondagavond afgesloten met een bizar incident tussen Andy Robertson en de arbitrage. De linksback van Liverpool ging na het rustsignaal verhaal halen bij een van de twee assistent-scheidsrechters, die daar niets van wilde weten en wild met zijn elleboog achteruit zwaaide. Robertson werd geraakt in het gezicht en bleef totaal verbijsterd achter. "Wat is dit? Ik ben zojuist in het gezicht geslagen door de grensrechter!", klaagde Robertson bij het weglopen naar de kleedkamer tegen zijn ploeggenoten.

In de rust werd het moment besproken bij Sky Sports. Roy Keane haalde opmerkelijk genoeg hard uit naar het slachtoffer. "Weet je wat Robertson is? Hij is een grote baby", aldus de clublegende van Manchester United. "Hij moet zich niet bezighouden met dit geklaag. Hij moet zich concentreren op zijn verdedigende werk." Liverpool stond bij rust met 1-2 achter na doelpunten van Gabriel Martinelli en Gabriel Jesus. "Liverpool leek in verdedigend opzicht wel een pubteam", aldus Keane.

?????????? moment aan het eind van de eerste helft ??

Andy Robertson krijgt een ?????????????????????????? van de assistent-scheidsrechter ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/8TgP5HsIQQ — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 9, 2023