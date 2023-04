Steven Berghuis tovert als vanouds en houdt sprankje titelhoop in leven

Zondag, 9 april 2023 om 18:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:40

Ajax heeft zich zondag probleemloos ontdaan van Fortuna Sittard. Aan de hand van Steven Berghuis, die bij afwezigheid van Mohammed Kudus weer eens als rechtsbuiten speelde, boekte de formatie van John Heitinga een eclatante 4-0 overwinning. Daarmee houdt Ajax het sprankje hoop dat er nog is op de landstitel nog altijd in leven. Silvano Vos en Mika Godts debuteerden voor de Amsterdammers.

De grootste aderlating voor Heitinga – althans vooraf – was het ontbreken van Kudus. De Ghanese technicus viel afgelopen woensdag geblesseerd uit tegen Feyenoord (1-2 winst) en moet voor onbepaalde tijd toekijken. Berghuis schoof zondag daarom door naar de rechtsbuitenpositie, waar hij in oktober voor het laatst had gestaan. Hij had slechts vijf minuten nodig om oude tijden te doen herleven.

Berghuis dribbelde op de voor hem vroeger zo karakteristieke wijze naar binnen en mikte de bal buiten bereik van Ivor Pandur en via de paal in de verre hoek: 1-0. Dusan Tadic had daar na twintig minuten 2-0 van kunnen maken, maar de Ajax-captain liet een beroerde terugspeelbal van Rémy Vita onbestraft. De linksback van Fortuna bleef echter schutteren en zag directe tegenstander Berghuis in minuut 27 voor zijn tweede van de middag zorgen.

Vita miste een voorzet van Tadic, waardoor Berghuis kon aannemen en de bal met rechts in het dak van het doel kon schieten: 2-0. Er was zo geen vuiltje aan de lucht voor Ajax – ook niet nadat balverlies van Kenneth Taylor een counter voor Fortuna inleidde. Die was dan wel gevaarlijk, maar spits Burak Yilmaz was te langzaam om de uitkomende Gerónimo Rulli te kunnen verschalken. Het was gelijk een van Yilmaz' laatste wapenfeiten: de Turkse routinier zou niet meer terugkeren na rust.

Datzelfde gold voor Ajacied Youri Baas, die Jorrel Hato als zijn vervanger het veld op zag komen. De zeventienjarige zag zijn ploeg de volgende maken in minuut 54. Berghuis ging weer eens aan de wandel en legde de bal panklaar voor Steven Bergwijn op randje zestien. De linkervleugelaanvaller twijfelde geen moment en schoot kiezelhard achter Pandur: 3-0. Heitinga achtte de buit binnen en besloot Davy Klaassen en Florian Grillitsch naar de kant te halen. Eerstgenoemde werd vervangen door Francisco Conceição, terwijl Vos zijn debuut voor Ajax 1 werd gegund. Nadat Taylor het slotakkoord had verzorgd, mocht ook Godts nog opdraven.