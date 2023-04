Kolderiek eigen doelpunt helpt Antwerp op weg naar zwaarbevochten zege

Zondag, 9 april 2023 om 18:08 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:33

Royal Antwerp heeft zondagmiddag een late overwinning geboekt in de Jupiler Pro League. Lang keek de ploeg van trainer Mark van Bommel tegen Cercle Brugge tegen een achterstand aan, maar in de slotfase draaide de thuisploeg het om: 2-1. Cercle-verdediger Boris Popovic zorgde met een kolderiek eigen doelpunt onbedoeld voor de gelijkmaker. Toby Alderweireld bezorgde Antwerp in de slotfase vanaf de strafschopstip vervolgens de volle buit. Nummer drie Antwerp verkleint het gat tot nummer twee Union Sint-Gillis naar drie punten. Cercle staat tiende.

Bij Antwerp maakte Vincent Janssen zijn rentree. De spits kampte met een kuitblessure en moest daarom de laatste twee wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. Janssen was zondag echter weer fit genoeg om te starten en de aanvaller werd in zijn rug gesteund door Calvin Stengs. Voor de geblesseerde Jurgen Ekkelenkamp kwam het duel nog te vroeg, terwijl Gyrano Kerk op de bank begon.

? GOL - DOELPUNT - GOAL Royal Antwerp FC !!! ? | 72 Minutos ???? Boris Popovic Royal Antwerp FC 1? Cercle Brugge 1? ?? | First Division A 2022/23 - 32º Rodada pic.twitter.com/nIyOIIMHg5 — ???????? ?? Futebol Belga ?????? ???? (@FutebolBelga) April 9, 2023

Janssen zorgde voor het eerste gevaar van de wedstrijd, door met een schot de reflexen van Cercle-doelman Radoslaw Majecki te testen. De Pool had enkele ogenblikken later wederom een antwoord in huis op een schot van Janssen. Antwerp was duidelijk de bovenliggende partij in de openingsfase, maar Cercle wist die zonder kleerscheuren te doorstaan. Sterker nog: vlak voor rust kwamen de bezoekers op voorsprong. Yann Gboho bracht de bal bij Dino Hotic, die op zijn beurt Jean Butez wist te passeren: 0-1. Van Bommel greep in en bracht Kerk in het veld bij de start van de tweede helft.

???De bal gaat op de stip na een VAR-interventie! ????? #ANTCER pic.twitter.com/AieQQabAlT — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 9, 2023

De Nederlander zag hoe Cercle het betere van het spel had na de pauze. Schoten van onder meer Ghobo, Thibo Somers en Ayase Ueda troffen echter geen doel. Namens Antwerp zag Arthur Vermeeren zijn geplaatste schot net naast gaan en zag Janssen zijn schot de paal scheren. De voormalig spits van Oranje werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald en vanaf de bank zag hij hoe het twee minuten later wel raak was voor Antwerp. Popovic probeerde een hoekschop op de lijn weg te werken, maar zag tot zijn ongeloof dat het leer in eigen doel belandde: 1-1. Tien minuten voor tijd kreeg Antwerp een strafschop na hands van Somers. Alderweireld pakte zijn verantwoordelijkheid en faalde niet: 2-1.