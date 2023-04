Maduro denkt verborgen motief te weten voor waarom Grillitsch zondag speelt

Hedwiges Maduro heeft een mogelijke verklaring waarom Florian Grillitsch zondag aan de aftrap is verschenen bij Ajax. De analist vermoedt dat dat wel eens te maken kan hebben met de situatie van Kenneth Taylor, die geschorst is voor de TOTO KNVB Bekerfinale eind april. Maduro gokt dat Grillitsch daarin wel eens speeltijd kan gaan krijgen en daarom nu al wordt klaargestoomd voor een eventuele basisplek.

Grillitsch was zondag bij Ajax - Fortuna Sittard de meest verrassende naam aan Amsterdamse zijde. De Oostenrijker speelde in plaats van de geblesseerde Mohammed Kudus, die voor onbepaalde tijd moet toekijken. Grillitsch kon Maduro in de eerste 45 minuten nog niet bekoren. "Aan de bal vind ik hem nog niet overtuigend. Hij heeft een paar keer onnodig balverlies geleden en ook in de opbouw moet het beter. Hij ziet het wel, maar hij komt handelingssnelheid tekort", spreekt de analist bij ESPN.

Maduro speculeert vervolgens over de reden waarom Grillitsch op het startformulier stond. "De reden waarom hij speelt is misschien wel omdat Taylor geschorst is in de bekerfinale. Als je hem denkt nodig te hebben moet je wel minuten gaan maken", aldus Maduro. Grillitsch stond pas voor de derde keer dit seizoen in de basiself en kwam in totaal nog maar tot 300 speelminuten.

De zomeraanwinst speelt zondag zijn vijftiende duel in dienst van Ajax. Sinds zijn transfervrije overstap van TSG Hoffenheim heeft Grillitsch de criticasters nog niet kunnen overtuigen. In principe ligt de Oostenrijker tot komende zomer vast in de Johan Cruijff ArenA, maar Ajax kan zijn verbintenis eenzijdig met een jaar verlengen. Feyenoord vocht afgelopen zomer ook nog voor zijn handtekening.