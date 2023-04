Blunderende keeper vergeet waar de bal is: ‘Was zijn controller leeg?’

Zondag, 9 april 2023 om 17:23

Oliver Dovin heeft de Zweedse competitie zondag onbedoeld in het middelpunt van de belangstelling gezet. De doelman van Hammarby IF gaat de wereld over met een kolderieke blunder in de wedstrijd tegen BK Häcken. Dovin raakt de controle na een terugspeelbal compleet kwijt en geeft zomaar een doelpunt weg.

Dovin kreeg in de vijfde minuut een ogenschijnlijk simpel passje terug van een van zijn verdedigers. De keeper nam de bal aan en dacht hem daarmee recht voor zijn voeten te leggen, maar die rolde zonder dat hij het door had verder richting doen. Häcken-spits Bénie Traoré was er als de kippen bij om te profiteren en tikte binnen.

De onbenullige fout van de doelman doet sommigen op Twitter denken aan een bug uit de populaire game FIFA. Anderen memoreren een bijna identiek moment van zes jaar geleden uit de Bundesliga. FSV Mainz-keeper Robin Zentner overkwam toen tegen Borussia Mönchengladbach vrijwel hetzelfde als Dovin, maar wist het in tegenstelling tot de Hammarby-goalie zelf nog te herstellen.