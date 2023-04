Shockeffect in Engeland: ingestapt na 13 duels zonder zege, nu twee keer winst

Zondag, 9 april 2023 om 17:22 • Jonathan van Haaster

De aanstelling van Roy Hodgson bij Crystal Palace werpt zijn vruchten af. Voor de komst van de 75-jarige oefenmeester wisten de Londenaren liefst dertien wedstrijden op rij niet te winnen. Hodgson debuteerde in de vorige speelronde al met een cruciale 2-1 zege op Leicester City en ook zondag was er alle reden tot juichen. Palace won met maar liefst 1-5 (!) bij Leeds United. Dankzij de zege klimt Palace naar de twaalfde plaats en is het momenteel zes punten verwijderd van de gevreesde achttiende plaats. Leeds staat zestiende, op twee punten van nummer achttien Nottingham Forest.

Bijzonderheden:

De middag begon nog zo veelbelovend voor Leeds. Nadat onder meer Luis Sinisterra en Brenden Aaronson kansen lieten liggen, was het na ruim twintig minuten wel raak voor de thuisploeg. Uit een hoekschop kopte Patrick Bamford de bal tegen de touwen: 1-0. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Palace echter langszij. Op aangeven van Jeffrey Schlupp zorgde Marc Guehi voor de gelijkmaker. Na rust liep Palace aan de hand van Michael Olise, die drie in assists in huis zou hebben, weg bij Leeds. De Fransman was verantwoordelijk voor de beslissende pass bij de 1-2 en 1-3 van respectievelijk Jordan Ayew en Eberechi Eze. Twintig minuten voor tijd zorgde Odsonne Édouard op aangeven van Olise voor de 1-4. Ayew tekende een kwartier voor tijd voor zijn tweede van de middag, dit keer op aangeven van Will Hughes.

Leeds United - Crystal Palace 1-5

21' 1-0 Patrick Bamford (assist: Brenden Aaronson)

45+1' 1-1 Marc Guehi (assist: Jeffrey Schlupp)

53' 1-2 Jordan Ayew (assist: Michael Olise)

55' 1-3 Eberechi Eze (assist: Michael Olise)

69' 1-4 Odsonne Édouard (assist: Michael Olise)

77' 1-5 Jordan Ayew (assist: Will Hughes)