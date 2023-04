Dallinga krijgt verbazingwekkend nieuws, maar reageert op enige juiste wijze

Zondag, 9 april 2023 om 17:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:30

Thijs Dallinga heeft Toulouse zondag richting een 1-2 overwinning op Montpellier gedirigeerd. De clubtopscorer van le Téfécé moest verrassend genoeg op de bank beginnen, maar kwam al na negen minuten binnen de lijnen. 22 minuten later tekende hij voor de openingstreffer: zijn dertiende van het seizoen. Ook Branco van den Boomen vervulde daarbij een glansrol.

Bijzonderheden:

Dallinga, die voor zondag op twaalf competitiedoelpunten stond, moest verrassenderwijs genoegen nemen met een plek op de bank. Na negen minuten stond hij echter al op het veld: Brecht Dejaegere moest geblesseerd afhaken en werd vervangen door de Nederlander. Na ruim een halfuur spelen was het raak. Van den Boomen verzorgde een splijtende steekpass op

Denis Genreau, die Dallinga in één beweging bediende. Ook hij had maar één touch nodig en versloeg doelman Benjamin Lecomte met een intikker: 0-1. Vijf minuten voor tijd verdubbelde Farès Chaïbi de marge, waardoor de 1-2 van Elye Wahi te weinig bleek voor Montpellier. Stijn Spierings en Zakaria Aboukhlal kwamen twintig minuten voor tijd nog binnen de lijnen.

Ja ja, Thijs Dallinga! ?????? De Nederlander zet Toulouse na een héérlijke aanval op 1-0! ?? Met ook weer een prima bal van Branco van den Boomen ??#ZiggoSport #LaLiga #MHSCTFC pic.twitter.com/Y2Gpsgu464 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 9, 2023

Montpellier - Toulouse

31' 0-1 Thijs Dallinga (assist: Denis Genreau)

85' 0-2 Farès Chaïbi

88' 1-2 Elye Wahi