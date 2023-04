Jansen: ‘Dit is kandidaat nummer één, twee en drie voor hoofdtrainerschap Ajax’

Zondag, 9 april 2023 om 16:42 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:47

Freek Jansen weet dat de meeste mensen binnen Ajax reikhalzend uitkijken naar een terugkeer van Peter Bosz. Volgens de clubwatcher van de Amsterdammers heerst zowel binnen als buiten de club het gevoel dat Bosz 'kandidaat nummer één is' voor het hoofdtrainerschap komend seizoen. Het grootste struikelblok vormt echter nog altijd Bosz' relatie met Edwin van der Sar, zo legt Jansen uit bij ESPN.

Bosz was maandag te gast bij Rondo en sprak daar tussen neus en lippen door uit graag terug te willen keren als trainer in Amsterdam. Dat komt ook ter sprake voorafgaand aan Ajax - Fortuna Sittard. "Het is vrij duidelijk", begint Jansen. "Bosz heeft op een nette manier verteld dat hij heel graag naar Ajax wilt. Je merkt aan het sentiment binnen de club maar ook om de club heen dat Bosz kandidaat nummer één is. Maar op dat vlak is er wel onvrede geweest met Van der Sar bij zijn vertrek in 2017."

Met dat laatste doelt Jansen op een 'onoverkomelijk verschil van inzicht', zoals Van der Sar de onenigheid tussen hem en Bosz destijds betitelde. "Bosz zegt zelf daarover: 'Dat hoeft voor mij geen belemmering te zijn'", zegt Jansen. "Maar het hangt dus wel van Van der Sar af. Als John Heitinga het niet wordt en je je afvraagt welke trainer dan geschikt is, dan staat op nummer één, twee en drie Peter Bosz."

Bosz werd in juli 2016 aangesteld in Amsterdam en leidde Ajax in zijn enige seizoen aan het roer naar de Europa League-finale. In juni 2017 vertrok hij naar Borussia Dortmund. Na zes maanden daar werd Bosz al de laan uitgestuurd vanwege tegenvallende resultaten. De 59-jarige oefenmeester spendeerde drie jaar als eindverantwoordelijke bij Bayer Leverkusen, alvorens het in Frankrijk te proberen bij Olympique Lyon. Daar werd hij in oktober vorig jaar ontslagen en sindsdien is hij werkloos. Bosz liet onlangs de kans om bij FC Twente aan de slag te gaan al liggen.