Heitinga ontkent kritiek van Kraay niet: ‘Ja oké Hans, maar hij krijgt de kans’

Zondag, 9 april 2023 om 16:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:38

John Heitinga houdt zondag thuis tegen Fortuna Sittard vast aan de basisplaats voor Youri Baas. De trainer van Ajax verdedigt zich voor die keuze tegenover Hans Kraay junior, die Baas niet sterk vond spelen in de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord (1-2 winst). "Ik wil hem een aantal wedstrijden zien en de kans geven", zegt Heitinga. De wedstrijd begint om 16:45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Baas staat voor de derde keer op rij in de basis in plaats van Owen Wijndal. "Ik denk dat Youri een speler is die voor velen nog onbekend is", denkt Heitinga, die al met de twintigjarige verdediger werkte bij Jong Ajax. "Youri heeft een goed gevoel waar hij moet staan in de positie. Hij kan in het middenveld komen. Hij weet wanneer hij laag en wanneer hij hoog moet staan."

Kraay junior is het daar niet helemaal mee eens. "Tegen Feyenoord stond hij vaak te diep in balbezit, waardoor Alireza Jahanbakhsh vrij was in zijn rug. Ben je dat met me eens?" Heitinga ontkent het niet. "Ja, oké Hans, maar een jonge speler moet meters maken. Hij heeft ook heel veel dingen goed gedaan." Heitinga voert noodgedwongen één wijziging door in zijn opstelling: Florian Grillitsch komt in de ploeg voor de geblesseerde Mohammed Kudus.

"Florian heeft geen stress aan de bal", legt Heitinga uit. Grillitsch komt op het middenveld terecht, waardoor Steven Berghuis aan de rechterkant van de aanval staat. "Florian kan het spel verplaatsen en verdelen. Ik verwacht dat wij veel de bal op de helft van de tegenstander zullen hebben en daar zal hij een belangrijke rol moeten spelen." Davy Klaassen is volledig hersteld van de aansteker die hij in De Kuip op zijn achterhoofd kreeg en staat in de basis. "Davy is helemaal fit en zal iets 'onder' Dusan (Tadic, red.) komen te spelen." Heitinga weet wat Ajax te doen staat. "Wij willen volgend jaar Champions League spelen en dan moet je gewoon alle wedstrijden winnen."

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez, Baas; Grillitsch, Taylor, Klaassen; Berghuis, Tadic, Bergwijn.

Opstelling Fortuna Sittard: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Vita; Erdogan, Bistrovic, Özkayup; Noslin, Yilmaz, Córdoba.