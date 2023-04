NEC stelt teleur zonder Tannane en speelt voor de veertiende keer gelijk

Zondag, 9 april 2023 om 16:24 • Bart DHanis • Laatste update: 16:43

FC Emmen heeft een punt overgehouden aan het duel met NEC. Aan De Oude Meerdijk werd met 0-0 gelijkgespeeld tegen de ploeg van trainer Rogier Meijer. Richairo Zivkovic zag een doelpunt afgekeurd worden. Namens NEC raakte Lasse Schöne de paal. Door het gelijkspel staat NEC nu negende en gaat de club over RKC Waalwijk heen op de ranglijst. Emmen blijft vijftiende en moet waken voor degradatie.

Al vroeg in de wedstrijd kreeg NEC een grote kans op de voorsprong. Emmen-doelman Mickey van der Hart bracht echter goed redding op een poging van Magnus Mattsson. Enkele minuten later leek Emmen het eerste doelpunt van de wedstrijd te maken. Jeremy Antonisse stak Zivkovic weg. De spits ging om Jasper Cillessen heen en maakte koelbloedig af. De grensrechter hield de vlag naar beneden, maar de VAR zette wegens buitenspel alsnog een streep door de treffer.

Na het afgekeurde doelpunt maakte NEC de dienst uit in de wedstrijd. Landry Dimata zag een poging van de lijn worden gehaald, Bart van Rooij schoot in het zijnet, Van der Hart stompte een gevaarlijke voorzet net op tijd weg en in de blessuretijd van de eerste helft gleed Dimata de bal naast na een goed geplaatste vrije trap van Schöne. Beide ploegen zochten daardoor met 0-0 de kleedkamers op.

Vlak na rust kreeg NEC weer een aantal grote kansen. Elayis Tavsan combineerde met Dimata door het strafschopgebied van Emmen heen en de spits legde de bal terug op Mattsson. De Deense middenvelder kreeg de bal iets achter zich en zag zijn poging over het doel verdwijnen. Na een uur spelen kreeg ook Dimata een grote kans. Hij schoot een lage voorzet rakelings langs het doel.

Diezelfde Dimata miste even later opnieuw een reusachtige kans. Na goed voorbereidend werk van invaller Anthony Musaba schoot hij een voorzet net naast het doel. Een kwartier voor tijd kreeg Emmen meer ruimte om te voetballen. Ole Romeny en Antonisse zagen hun pogingen allebei gekeerd worden door Cillessen. In de slotfase raakte Schöne nog de paal namens de Nijmegenaren.