Fenomenale Verbruggen is niet te passeren en voorkomt nederlaag Anderlecht

Zondag, 9 april 2023 om 16:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:24

Bart Verbruggen heeft zich zondagmiddag onderscheiden bij zijn club RSC Anderlecht. De doelman was tegen KVC Westerlo de absolute uitblinker bij Paars-Wit, dat grotendeels dankzij de Nederlander de nul hield. Omdat Anderlecht zelf ook niet wist te scoren, eindigde het duel in 0-0. Daarmee laat de topclub uit Brussel na om zich bij de eerste acht van de Jupiler Pro League te voegen. De nummers vier tot en met acht strijden aan het einde van het seizoen om een Conference League-ticket.

Bijzonderheden:

Anderlecht kent een bijzonder matig seizoen, maar maakt nog altijd kans om zich te plaatsen voor Europees voetbal. Een overwinning op Westerlo zou daarbij heel goed uitkomen, maar de ploeg van trainer Brian Riemer wist maar niet tot scoren te komen. In de slotfase was Westerlo de bovenliggende partij en kreeg het meerdere kansen om op voorsprong te komen. Verbruggen bleek echter niet te passeren. De Zwollenaar voorkwam met meerdere katachtige reddingen dat Anderlecht met een nederlaag van het veld stapte. Op het schot van Lukas Van Eenoo was Verbruggen wel kansloos, maar hij zag tot zijn opluchting dat het schot op de lat belandde. Het gat tussen nummer negen Anderlecht en nummer zeven Westerlo blijft zodoende vier punten.

?? | Bart Verbruggen en de lat redden een punt voor RSC Anderlecht in het slot van #ANDWES! ???? pic.twitter.com/cf4biVmjSM — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 9, 2023

RSC Anderlecht - KVC Westerlo 0-0