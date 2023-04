Mourinho slaat genadeloos terug: ‘Bij Real Madrid stond hij bekend om zijn jas’

Zondag, 9 april 2023 om 15:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:51

José Mourinho heeft Antonio Cassano van repliek gediend. Laatstgenoemde heeft zich dit seizoen al meermaals kritisch uitgelaten over de oefenmeester van AS Roma, door onder meer te stellen dat de Portugees 'nooit een toptrainer is geweest'. Zaterdagavond, na afloop van de met 0-1 gewonnen wedstrijd tegen Torino, reageerde Mourinho op de weinig vleiende woorden van Cassano. "Bij Real Madrid stond hij bekend om zijn jas."

Cassano, die tussen 2001 en 2006 het shirt van i Giallorossi droeg, was begin februari bijzonder kritisch op Mourinho na het bekerdebacle tegen laagvlieger Cremonese (1-2). "Die prestatie wilde me laten kotsen. Hij weet niet hoe je een team samenstelt. Zelfs met je B-team moet je Cremonese verslaan", vertelde Cassano in de podcast BoboTV van oud-spits Christian Vieri. "Mourinho is nooit een toptrainer geweest, hij wist alleen om te gaan met de media en was communicatief geweldig. Hij is goed in de omgang met grote spelers, maar niet met de spelers die niet zo goed zijn." Cassano stelde verder onder meer dat Mourinho zich 'te vaak gluiperig gedraagt'.

Cassano in zijn tijd bij Real Madrid.

Na afloop van het duel bij Torino kon Mourinho het op de persconferentie niet laten om in te gaan op de woorden van Cassano. "Het staat iedereen vrij om zijn voorkeuren uit te spreken en kritiek te hebben", begon Mourinho. "Maar wanneer het op anderen aankomt, zoals Antonio, is het anders. Hij heeft het druk met plezier maken, terwijl anderen werken. Als ze Roma of Mourinho bekritiseren, maakt het me niet uit omdat ze alleen plezier maken. Cassano heeft voor Roma, Inter en Real Madrid gespeeld. Bij Real Madrid stond hij bekend om zijn jas, bij Roma won hij de Supercoppa zonder te spelen en bij Inter won hij niet eens een amateurbeker."

"Jullie weten wat ik heb gewonnen met Inter, Real Madrid en Roma", gaat de oefenmeester verder. "Hij heeft een probleem met mij, maar ik zal geen probleem met hem hebben." Mourinho won bij Real onder meer de landstitel, bij Inter de treble en met Roma vorig seizoen ten koste van Feyenoord de Conference League. Mourinho en Roma deden zaterdag uitstekende zaken in de Serie A. Dankzij de overwinning en het puntenverlies van zowel Inter als AC Milan zijn de Romeinen opgeklommen naar de derde plaats. Donderdag neemt Roma het in Rotterdam op tegen Feyenoord. De Kuip is dan het strijdtoneel voor de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League. De return in Rome volgt op 20 april.