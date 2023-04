Jizz Hornkamp beslist ‘zespuntenwedstrijd’ en is de grote held van Willem II

Zondag, 9 april 2023 om 14:09 • Bart DHanis • Laatste update: 14:16

Willem II heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de strijd om plek vier in de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers waren in eigen huis met 2-1 te sterk voor VVV-Venlo. Jizz Hornkamp scoorde twee keer en was de grote held voor de Tilburgers. Sven Braken kwam namens de Venlonaren op het scoreformulier. Dankzij de overwinning blijft Willem II vierde staan, VVV verliest de aansluiting met de top vier en blijft vijfde.

Willem II schoot uit de startblokken tegen VVV. Al na vijf minuten spelen kreeg Hornkamp een schietkans net buiten het strafschopgebied. VVV-doelman Ennio van der Gouw sloeg de bal echter uit zijn doel. Tien minuten later drong Willem II weer aan in de zoektocht naar de openingstreffer. Erik Schouten schoot de bal van dichtbij in de korte hoek, maar Braken stond op de doellijn en kon een Tilburgs doelpunt met zijn knie voorkomen.

In een onderhoudende eerste helft was het diezelfde Braken die na twintig minuten spelen de eerste treffer van de wedstrijd voor zijn rekening nam. Een voorzet van de rechterkant van het veld werd door Martijn Berden met het hoofd teruggelegd op de Venlose spits, die de bal met links in één keer uit de lucht nam en de bal in de onderhoek schoof. Lang kon VVV niet van de voorsprong genieten. Hornkamp schoot tien minuten na de 0-1 uit een moeilijke hoek de gelijkmaker langs Van der Gouw: 1-1. Na de treffer van Hornkamp namen beide ploegen gas terug en zochten ze met een gelijke stand de kleedkamers op.

Na rust ging Willem II gelijk op zoek naar het tweede doelpunt. In de 50e minuut kon Elton Kabangu bijna binnentikken toen Van der Gouw de bal uit zijn handen liet vallen. De sluitpost van VVV kon zich echter net op tijd herstellen. Een minuut later was het alsnog raak voor de thuisploeg. De bal viel uit een corner voor de voeten van Hornkamp, die bij de tweede paal kon binnentikken: 2-1. Een minuut later leek de spits van de Tricolores zijn hattrick te maken, maar er werd gevlagd voor buitenspel. Op de beelden leek het overigens alsof de grensrechter het niet bij het juiste eind had met zijn beslissing. Na de 2-1 probeerde Willem II de voorsprong uit te breiden, maar het mocht niet baten. VVV-Venlo kwam er in de tweede helft nauwelijks meer aan te pas.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 32 23 3 6 49 72 2 Heracles Almelo 32 21 4 7 49 67 3 Almere City FC 32 18 5 9 12 59 4 Willem II 32 16 8 8 20 56 5 VVV-Venlo 32 15 7 10 6 52 6 FC Eindhoven 32 14 8 10 3 50 7 MVV Maastricht 32 15 5 12 1 50 8 NAC Breda 32 15 4 13 -1 49 9 De Graafschap 32 13 6 13 9 45 10 ADO Den Haag 32 11 10 11 -6 43 11 Telstar 32 11 10 11 -13 43 12 Roda JC Kerkrade 32 12 6 14 -3 42 13 Jong PSV 32 11 8 13 0 41 14 Jong AZ 32 11 8 13 -2 41 15 Jong Ajax 32 9 10 13 -3 37 16 Helmond Sport 32 9 8 15 -18 35 17 TOP Oss 31 9 4 18 -21 31 18 FC Dordrecht 32 8 6 18 -21 30 19 FC Den Bosch 32 9 3 20 -35 30 20 Jong FC Utrecht 31 5 5 21 -26 20